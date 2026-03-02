"Znacząca eskalacja konfliktu". Armia "podniosła poziom gotowości do maksymalnego"

Jak przekazało źródło agencji AFP, Rijad zaatakuje "irańskie obiekty naftowe", jeśli Teheran rozpocznie "skoordynowany atak na Aramco (Saudi Aramco, saudyjski koncern naftowy - red.)".
- Armia Arabii Saudyjskiej podniosła poziom gotowości do maksymalnego - podało agencji AFP źródło w siłach zbrojnych tego państwa.
Pożar w największej rafinerii w Arabii Saudyjskiej
Według Saudyjskiej Agencji Prasowej, w poniedziałek w największej w Arabii Saudyjskiej rafinerii w Ras Tanura miało dojść do wybuchu pożaru na niewielką skalę, spowodowanego odłamkami z dwóch zestrzelonych dronów, które atakowały obiekt. Źródła agencji Bloomberg przekazały, że pożar miał zostać opanowany. W rafinerii wstrzymano prace.
Rafineria Ras Tanura jest kluczowym dostawcą paliw transportowych, takich jak olej napędowy, dla odbiorców w Europie. Saudyjski zakład produkuje też benzynę. Dziennie przetwarza 550 tys. baryłek ropy naftowej. W pobliżu tego przedsiębiorstwa znajduje się największy terminal eksportowy Saudi Aramco dla ropy naftowej i produktów naftowych, obejmujący zbiorniki magazynowe, nabrzeża portowe i morskie punkty przeładunkowe.
Od soboty trwa wojna pomiędzy Iranem a Izraelem i USA. Ucierpiały m.in. lotniska na Bliskim Wschodzie.
"Znacząca eskalacja konfliktu"
- Atak na rafinerię Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej oznacza znaczącą eskalację konfliktu, a infrastruktura energetyczna Zatoki Perskiej znalazła się teraz bezpośrednio na celowniku Iranu - powiedział z kolei Torbjorn Soltvedt, główny analityk ds. Bliskiego Wschodu w firmie Verisk Maplecroft, cytowany przez Reutersa.
Jak dodał, "atak prawdopodobnie przybliży Arabię Saudyjską i sąsiednie państwa Zatoki Perskiej do przyłączenia się do amerykańskich i izraelskich działań wojskowych przeciwko Iranowi".
Silnie ufortyfikowane obiekty energetyczne Arabii Saudyjskiej były już wcześniej celem ataków, szczególnie we wrześniu 2019 r., gdy ataki dronów i rakiet na zakłady Bukajk i Khurais tymczasowo wstrzymały produkcję ponad połowy ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej.
Ras Tanura padł ofiarą ataku wspierających Iran jemeńskich Hutich w 2021 roku.
Opracowała Paulina Karpińska/kris
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock