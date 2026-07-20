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Wyciek, który doprowadził do śmierci Chameneiego, "prawdopodobnie dalej istnieje"

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Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego
USA zniszczyły pięć mostów w południowym Iranie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP
Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ujawnił, że źródło wycieku informacji, które umożliwiło zabicie Alego Chameneiego, prawdopodobnie nadal działa - przekazał niezależny portal Iran International. Informacje o tajnych naradach w pierwszym dniu wojny pozwoliły siłom USA i Izraela na precyzyjne uderzenie w serce irańskich władz.

Chamenei zginął 28 lutego, w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem. Aragczi poinformował, że tego dnia, podczas pierwszych fal ataków, przebywał w biurze Chameneiego - najwyższego duchownego i politycznego przywódcy Iranu. W pobliżu jak co tydzień obradowała doradcza Rada Strategiczna do spraw Stosunków Zagranicznych. Zebrała się też Rada Obrony.

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- Organizowanie jednoczesnych spotkań nie było wówczas niczym niezwykłym - przyznał minister, cytowany przez portal Times of Israel. - Wiedza wroga [USA i Izraela] o tych spotkaniach była skutkiem wycieku informacji, który prawdopodobnie nadal istnieje - oznajmił szef irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Nowy najwyższy przywódca Iranu

Aragczi dodał, że nie spotkał się jeszcze osobiście z nowym najwyższym przywódcą, Modżtabą Chameneim. - Spotkała go tylko garstka osób - wyjaśnił. Obok Alego Chameneiego, ojca Modżtaby, w wyniku pierwszych ostrzałów podczas amerykańsko-izraelskiej ofensywy zginęło też około 40 innych wysokich rangą irańskich dowódców i przedstawicieli władz.

Władze Iranu ogłosiły w sobotę, że wstrzymują wykonanie porozumienia pokojowego z USA. Najwyższy przywódca Iranu oznajmił, że "USA dopuszczają się ciągłych naruszeń porozumienia zawartego z Teheranem". Oznacza to - jak dodał - że "podpis Trumpa jest całkowicie bezwartościowy i pozbawiony wiarygodności".

"Zastraszanie, ambicje, by być hegemonem, i brutalność to nieodłączne elementy amerykańskiej doktryny" - głosi oświadczenie prezentowane w irańskiej telewizji państwowej. Chamenei zarzucił w nim Waszyngtonowi, że stara się podsycać wojnę. Zagroził "lekcją nie do zapomnienia" ze strony - jak to ujął - "frontu oporu" i narodu irańskiego.

Źródło: PAP
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Tagi:
IranAjatollah Ali ChameneiUSAKonflikt na Bliskim Wschodzie
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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