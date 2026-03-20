Putin zaciera ręce. "Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne"

Władimir Putin
Konflikt na Bliskim Wschodzie i atak na "gazowe serce Iranu". Relacja Sebastiana Napieraja
Źródło: TVN24
Wyższe ceny ropy mogą znacznie złagodzić trudną sytuację budżetową Rosji w tym roku - wynika z najnowszej analizy. To efekt amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran.

Chodzi o analizę Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI).

Według brytyjskiego ekonomisty prof. Juliana Coopera, autora opracowania, Rosja w 2025 r. starała się przywrócić równowagę w gospodarce, przegrzanej zwiększonymi wydatkami na wojnę w Ukrainie. Doprowadziło to do zmniejszenia planowanych wydatków wojskowych w budżecie na 2026 r. do 14,9 bln rubli, czyli równowartości 6,3 proc. PKB.

"Sankcje nie powstrzymują działań wojskowych"

"Budżet (tegoroczny) zostanie jednak zmieniony, podobnie jak stało się to dwukrotnie w 2025 r. Jest to jeszcze bardziej prawdopodobne w obliczu wojny w Iranie, gdyż wyższe ceny ropy powinny znacznie złagodzić sytuację budżetową Rosji" - podkreślił prof. Cooper.

Naukowiec przypomniał w analizie, że na początku 2026 r. gospodarka Rosji znalazła się w obliczu kryzysu.

  • W ubiegłym roku wzrost rosyjskiego PKB osiągnął 1 proc.
  • Inflacja wyniosła 5,6 proc. i w styczniu ponownie zaczęła rosnąć, wraz z podwyższeniem stawki VAT z 20 do 22 proc.
  • W 2025 r. produkcja przemysłowa zwiększyła się jedynie o 1,3 proc.
  • Deficyt budżetu państwa osiągnął 2,6 proc. PKB.
  • W ubiegłym roku zmalały również wpływy z ropy i gazu, które stanowiły 23 proc. wszystkich dochodów, w porównaniu z 27 proc. w 2024 r.

"Sankcje zmniejszyły dochody budżetowe ze sprzedaży paliw kopalnych, ale nie w stopniu zagrażającym finansowaniu wojny w Ukrainie. Trudności gospodarcze raczej nie powstrzymają działań wojskowych" - przewiduje prof. Cooper.

Tusk: Orban jest zdeterminowany. To coś bardzo złego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: Orban jest zdeterminowany. To coś bardzo złego

TVN24

Możliwe spory w Moskwie

Zdaniem eksperta, jeśli ceny ropy i gazu na światowych rynkach unormują się, to rosyjskie ministerstwo finansów ma inne możliwości zwiększenia dochodów - prawdopodobnie poprzez nałożenie jeszcze większych obciążeń na przedsiębiorstwa i społeczeństwo.

Prof. Cooper dywaguje, że gdyby w rosyjskich kręgach politycznych istniało przekonanie, że zakończenie walk w Ukrainie może zmienić priorytety gospodarcze, prawdopodobnie wywołałoby to spory polityczne w obliczu trudności ekonomicznych, przewidywanych w 2026 r.

"Wojsko z pewnością chciałoby odbudować siły zbrojne. (...) Jednocześnie rząd będzie w pełni świadomy wielu pilnych potrzeb gospodarki, w tym odbudowy i modernizacji starzejącej się floty lotnictwa cywilnego kraju" - podkreślił naukowiec.

Sprzeciw Orbana w Brukseli. Ukraina wciąż czeka na miliardy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sprzeciw Orbana w Brukseli. Ukraina wciąż czeka na miliardy

TVN24

Ucieczka od technologii z Zachodu

Ekspert przypomniał, że przywódca Rosji Władimir Putin dąży do zmniejszenia zależności od importowanych technologii z "nieprzyjaznych" (zachodnich) krajów, co jest konsekwencją sankcji i wywołanych nimi trudności.

W listopadzie 2025 r. rosyjski rząd przyjął "Plan zmian strukturalnych w rosyjskiej gospodarce do 2030 r.". Na przykład udział samolotów rosyjskiej produkcji w lotnictwie cywilnym ma wzrosnąć w 2050 r. z 19 do 50 proc.

Udział produkowanych w Rosji obrabiarek i innego sprzętu produkcyjnego ma z kolei wzrosnąć z 65 do 95 proc. w 2030 r.

"Cele te są zdecydowanie nierealne, graniczące z utopią, ale gdyby wojna miała się zakończyć, Putin raczej z nich nie zrezygnuje" - uważa prof. Cooper.

Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Zobacz także:
Donald Trump
Niemcy o największym błędzie Trumpa. "Świat będzie musiał za to zapłacić"
Ze świata
Donald Trump prezydent USA
Trump chce uprzedzić regulacje stanowe. Oto ramy nowej polityki
Tech
Karta płatnicza
Największy bank w Polsce ostrzega klientów przed utrudnieniami
Z kraju
shutterstock_2704390369
O to kłócą się politycy. Wyjaśniamy
Wiktor Knowski
Zaminowanie cieśniny Ormuz
Śmiertelne strategie w cieśninie Ormuz. Tak walczą Iran i USA
Ze świata
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Drenaż portfeli. Nowe prognozy analityków
Rynki
Viktor Orban
Orban: padły ostre słowa
Ze świata
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Podwyżki biur podróży. UOKiK: można odstąpić od umowy
Z kraju
Jest akt oskarżenia w wątku prania brudnych pieniędzy afery SKOK Wołomin
"To ważny sygnał refleksji". Zwrot w sprawie SKOK Wołomin
Z kraju
urząd, urzędnik, imigracja
Awaria w urzędach w całym kraju. "Ponownie możliwa jest realizacja usługi"
Z kraju
Stacja paliw na Słowacji
Polacy tankują, Słowacy ograniczają. Tak to wygląda na słowackiej stacji paliw
Ze świata
Kuba
Brak prądu, brak wody. Paraliż w stolicy
Ze świata
kontenerowiec long beach
Groźny incydent podczas sztormu. Kontenery wypadły za burtę
Ze świata
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Przełomowa decyzja NSA. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
Z kraju
Chark (wyspa)
Ropa w dół, analitycy w strachu. "Może gwałtownie podnieść ceny"
Rynki
Scott Bessent
Doradca Trumpa: użyjemy irańskich baryłek przeciwko Iranowi
Ze świata
ZLOTO
Ceny złota rosną po czwartkowym tąpnięciu
Rynki
Samochody na wyspie Lamu, Kenia
Tysiące samochodów zaskoczyły kenijski port. Miały płynąć do Dubaju
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
Donald Trump prezydent USA
Trump: powiedziałem Netanjahu, żeby tego nie robił
Ze świata
shutterstock_2523824573
"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru
Ze świata
Karol Nawrocki
Mocny cios w pomysł Nawrockiego. "Już nie 197, tylko około 160 miliardów"
Ze świata
shutterstock_2600185337
Strach rozdaje karty. "Cena nie jest już jedynym kryterium"
Maja Piotrowska
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
"Wzrost cen biletów jest nieunikniony"
Turystyka
shutterstock_2420167847_1
Ukraina chce wznowić loty. Jest specjalny zespół
Ze świata
Donald Tusk
Orlen wyprzedził Gazprom. Tusk komentuje, Morawiecki ripostuje
Z kraju
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
"Nowy porządek w cieśninie Ormuz". Oto pomysł Iranu
Ze świata
Czekolada
Cena produktu wystrzeliła. Polska na czele rankingu
Łukasz Figielski
Viktor Orban
Orban: to dla Węgrów kwestia przetrwania
Ze świata
shutterstock_2156231583
Gaz gwałtownie drożeje. "Potwierdza fatalne prognozy"
Rynki
