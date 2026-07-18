Nowa trasa dla irackiej ropy. "Ormuz stanie się kwestią drugorzędną"
- Prowadzimy politykę otwartych drzwi – powiedział premier Iraku Ali al-Zaidi podczas amerykańsko-irackiego szczytu biznesowego w Izbie Handlowej USA.
W trakcie wydarzenia przedstawiciele Iraku oraz amerykańskich firm z sektora energetycznego, ochrony zdrowia i technologii podpisali niewiążące porozumienia oraz memoranda o wartości przekraczającej 60 mld dolarów.
- Każdy, kto ma projekt, może do nas przyjść i o nim porozmawiać. Nie będziemy nikomu utrudniać działania – dodał Zaidi.
Chevron odbuduje nieczynny rurociąg
Irak i Syria podpisały umowę o współpracy w sprawie odbudowy nieczynnego od dawna rurociągu, biegnącego z bogatego w ropę regionu Kirkuk w północnym Iraku do syryjskiego portu Banijas nad Morzem Śródziemnym.
Iracka agencja prasowa poinformowała, że ten projekt zrealizuje amerykańska firma energetyczna Chevron.
Zaidi odwiedził w czwartek siedzibę Chevrona w Houston, zanim iraccy urzędnicy podpisali z koncernem naftowym porozumienia mające przyspieszyć jego potencjalne wejście na pola naftowe West Qurna 2 i Nassirija w Iraku.
Jake Spiering, prezes ds. rozwoju biznesu korporacyjnego Chevrona, powiedział podczas wydarzenia w Izbie Handlowej USA, że jego firma zainwestuje w rurociąg, który pozwoli ominąć cieśninę Ormuz i stworzyć dodatkową trasę eksportową z Iraku. Taki rurociąg mógłby transportować iracką ropę na zachodnie wybrzeże Syrii nad Morzem Śródziemnym.
"Kluczowy korytarz energetyczny"
Departament Stanu USA oświadczył, że rurociąg będzie miał początkową przepustowość 2 mln baryłek ropy naftowej dziennie.
Amerykański resort dyplomacji nazwał to przedsięwzięcie "kluczowym korytarzem energetycznym" łączącym iracką produkcję ropy z śródziemnomorskimi rynkami eksportowymi".
Ambasador USA w Turcji Tom Barrack ogłosił, że w rezultacie powstanie projekt, "który sprawi, że cieśnina Ormuz stanie się kwestią drugorzędną".
Irak i Chevron podpisały umowy
Oprócz projektu rurociągu do Syrii, Chevron podpisał z Irakiem dwie inne umowy, których celem jest zwiększenie produkcji ropy naftowej.
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Rząd Iraku zawarł również oficjalne porozumienie z firmą Starlink, należącą do SpaceX Elona Muska, w sprawie formalnego prowadzenia działalności w kraju - poinformowały irackie media państwowe.
Władze Iranu, położonego na północnym brzegu Zatoki Perskiej, zablokowały cieśninę Ormuz w pierwszych dniach wojny na Bliskim Wschodzie, rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.