Zabrakło gazu do elektrowni. Cały kraj pogrążony w ciemności

"Sieć energetyczna jest całkowicie wyłączona we wszystkich prowincjach Iraku" - podało ministerstwo, cytowane przez iracką agencję prasową INA.
Cały kraj bez prądu
Rzecznik resortu wyjaśnił, że ograniczenie dostaw paliwa doprowadziło do gwałtownej utraty około 1900 megawatów mocy w systemie. Trwają prace nad stopniowym przywracaniem zasilania.
Wysoki rangą przedstawiciel sektora energetycznego, który poprosił o zachowanie anonimowości, zapewnił, że dostawy prądu powinny wrócić do normy w ciągu kilku godzin.
Nie jest to pierwszy tego typu incydent w Iraku. W sierpniu 2025 roku awaria w elektrowni Hamidiya w zachodniej prowincji Anbar spowodowała poważne zakłócenia w krajowej sieci przesyłowej, również prowadząc do czasowego blackoutu.
Chroniczne problemy z energią
Od wielu lat Irakijczycy w dużej mierze polegają na prywatnych generatorach, ponieważ prąd dostarczany przez państwo jest dostępny jedynie nieregularnie. Coraz więcej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw inwestuje także w instalacje fotowoltaiczne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby energetyczne.
Irak - członek Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jeden z największych producentów ropy na świecie, od czasu inwazji USA w 2003 roku, która obaliła reżim Saddama Husajna, zmaga się z chronicznymi problemami w sektorze energetycznym. Lata konfliktów, niedoinwestowanie infrastruktury oraz nieefektywne zarządzanie sprawiły, że krajowa sieć przesyłowa wciąż nie jest w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię.
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GAILAN HAJI