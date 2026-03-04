Zabrakło gazu do elektrowni. Cały kraj pogrążony w ciemności

Marek Magierowski: wojna z Iranem potrwa kilka miesięcy i będzie kosztowna Źródło: Fakty po Faktach TVN24

"Sieć energetyczna jest całkowicie wyłączona we wszystkich prowincjach Iraku" - podało ministerstwo, cytowane przez iracką agencję prasową INA.

Cały kraj bez prądu

Rzecznik resortu wyjaśnił, że ograniczenie dostaw paliwa doprowadziło do gwałtownej utraty około 1900 megawatów mocy w systemie. Trwają prace nad stopniowym przywracaniem zasilania.

Wysoki rangą przedstawiciel sektora energetycznego, który poprosił o zachowanie anonimowości, zapewnił, że dostawy prądu powinny wrócić do normy w ciągu kilku godzin.

Nie jest to pierwszy tego typu incydent w Iraku. W sierpniu 2025 roku awaria w elektrowni Hamidiya w zachodniej prowincji Anbar spowodowała poważne zakłócenia w krajowej sieci przesyłowej, również prowadząc do czasowego blackoutu.

Chroniczne problemy z energią

Od wielu lat Irakijczycy w dużej mierze polegają na prywatnych generatorach, ponieważ prąd dostarczany przez państwo jest dostępny jedynie nieregularnie. Coraz więcej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw inwestuje także w instalacje fotowoltaiczne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby energetyczne.

Irak - członek Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jeden z największych producentów ropy na świecie, od czasu inwazji USA w 2003 roku, która obaliła reżim Saddama Husajna, zmaga się z chronicznymi problemami w sektorze energetycznym. Lata konfliktów, niedoinwestowanie infrastruktury oraz nieefektywne zarządzanie sprawiły, że krajowa sieć przesyłowa wciąż nie jest w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams