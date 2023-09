Apple może wprowadzić pierwszą poważną zmianę w iPhone'ach od ponad dekady

Jak podaje CNN, w świecie technologicznym aż huczy od doniesień, że Apple ma porzucić swój port ładowania Lightning na rzecz standardu ładowania poprzez USB-C. To byłaby największa zmiana we flagowym urządzeniu firmy od 11 lat. Przyjęcie uniwersalnego systemu dla swoich smartfonów ma być kamieniem milowym dla firmy.

Pierwsza tak poważna zmiana od lat, ale nie rewolucja

Zmiana nastąpi niecały rok po tym, jak Unii Europejska zagłosowała za przyjęciem przepisów nakładających na producentów smartfonów, tabletów, aparatów cyfrowych, przenośnych głośników i innych małych urządzeń obowiązku obsługi ładowania przez USB-C do 2024 r.

To pierwsze prawo tego typu, którego celem jest zmniejszenie produkcji kabli i ładowarek. Konsumenci będą mogli wykorzystywać jedną ładowarkę do wszystkich swoich urządzeń niezależnie od tego, kto je wyprodukował.

- To prawdopodobnie największa zmiana w projektowaniu iPhone'a od kilku lat, ale w rzeczywistości nie jest to rewolucyjne posunięcie – powiedział w rozmowie z CNN Ben Wood, analityk w CCS Insight, pytany o doniesienia o przyjęciu nowego standardu ładowania. Nie jest to "rewolucyjne posunięcie", bo Apple już wcześniej wprowadził USB-C w swoich iPadach i Macbookach. Opór Apple'a dotyczył tylko iPhone'ów.