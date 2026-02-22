Exodus z Wall Street nabiera tempa. Są nowe kierunki

Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł Źródło: Reuters

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy inwestorzy rezydujący w USA wycofali ok. 75 mld dolarów z amerykańskiej giełdy, z czego 52 mld dolarów zniknęło od początku 2026 r. - to najwyższy odpływ kapitału w pierwszych ośmiu tygodniach roku od co najmniej 2010 r., jak wynika z danych LSEG/Lipper.

Najbardziej atrakcyjne rynki finansowe

Zmiana nastąpiła mimo osłabienia dolara w stosunku do innych walut, przez co aktywa zagraniczne są droższe dla inwestorów z USA. To wyraźny znak, że dywersyfikacja aktywów poza obszarem Stanów Zjednoczonych staje się coraz popularniejsza wśród Amerykanów. Lutowe badanie przeprowadzone przez Bank of America pokazało, że inwestorzy w najszybszym tempie od pięciu lat przekierowują uwagę z akcji amerykańskich na akcje rynków wschodzących.

Jak pokazują dane LSEG/Lipper Amerykanie ulokowali w tym roku ok. 26 mld dolarów w aktywa spółek rynków wschodzących, przy czym największą popularnością cieszyła się giełda w Korei Południowej (2,8 mld dolarów), a następnie Brazylia (1,2 mld dolarów). W ciągu ostatnich 12 miesięcy kluczowy nowojorski indeks S&P 500 wzrósł o ok. 14 proc., tymczasem w przeliczeniu na dolary tokijski Nikkei odnotował wzrost o 43 proc., europejski STOXX o 26 proc., szanghajski CSI 300 o 23 proc., a seulski KOSPI podwoił swoją wartość rynkową.

Co z boomem na AI?

W ubiegłym roku S&P 500 pobił rekordy kapitalizacji, a zyski napędzał boom na sztuczną inteligencję, jednak w ostatnim czasie obserwuje się odbicie. Obecnie inwestorzy ostrożnie podchodzą do akcji firm technologicznych, ze względu na ryzyko związane z bardzo wysokimi wycenami. Większym zainteresowaniem z kolei zaczynają się cieszyć tradycyjne spółki przemysłowe oraz akcje defensywne (takie, na które w niewielkim stopniu wpływają zmiany makroekonomiczne - red.), które mogą odgrywać znaczącą rolę na rynkach m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Japonii. Jednocześnie graczy giełdowych coraz bardziej niepokoją nieobliczalne decyzje handlowe prezydenta USA Donalda Trumpa i jego próby podważenia roli szef Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella.

Amerykańskie akcje mocne, ale odpływ trwa

W dalszym ciągu amerykańskie akcje są znacznie droższe niż w innych krajach. Indeks S&P 500 ma notowaną wielokrotność oczekiwanych zysków swoich spółek na poziomie 21,8, wobec 15-krotności w przypadku spółek europejskich i odpowiednio 17- i 13,5-krotności w Japonii i Chinach.

Według LSEG/Lipper od czasu inauguracji Trumpa w styczniu ubiegłego roku, inwestorzy rezydujący w USA ulokowali prawie 7 mld dolarów w europejskie akcje. Dla porównania w trakcie pierwszej kadencji prezydenta między 2017 a 2021 r. odpływ amerykańskiego kapitału był na poziomie ok. 17 mld dolarów.

