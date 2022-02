Inwestorzy reagują na sytuację na Ukrainie. Ceny złota w górę, ropa najdroższa od 6 lat

Rynki reagują na rosyjską inwazję

Prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie, której celem jest "demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy". Wezwał żołnierzy ukraińskich do złożenia broni. Putin oświadczył, że do Rosji "z prośbą o pomoc zwróciły się republiki Donbasu", czyli tzw. republiki ludowe powołane przez separatystów na wschodzie Ukrainy.

Notowania ropy - WTI i Brent

Od północy czasu polskiego notowania ropy Brent przekroczyły 100 dol. za baryłkę, osiągając 102 dol., po godzinie 4 rano, kiedy prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie ataku na Ukrainę, spadły o ok. 1 dol. Następnie znów zaczęły rosnąć. W sumie czwartkowy wzrost do godz. 6 sięgał 4,8 proc.

Amerykański indeks WTI przekroczył w szczytowym momencie 97 dol. za baryłkę, następnie spadł, by znów zacząć rosnąć do poziomu 96,5 dol. po godzi. 6.

Spadki na rosyjskiej giełdzie

Na moskiewskiej giełdzie w czwartek rano gwałtownie spadał kurs rubla, do poziomu ponad 84 ruble za 1 USD i ponad 95 rubli za jedno euro. Obie waluty podrożały o około 3 ruble w stosunku do kursów z dnia poprzedniego.

Spadki w USA

Edward Moya, starszy analityk rynkowy z OANDA ocenia, że akcje będą czekać na jasne odpowiedzi w sprawie kryzysu na linii Rosja-Ukraina - czy dojdzie do rozwiązań dyplomatycznych, czy też do wybuchu wojny w regionie.

- Podczas gdy niepewność pozostaje podwyższona, historyczne dane pokazują, że choć wydarzenia militarne lub kryzysowe mają tendencję do wprowadzania zmienności na rynki i często powodują krótkoterminowe spadki, to akcje mają tendencję do późniejszego odbicia, chyba że wydarzenie to wepchnie gospodarkę w recesję. Nastroje inwestorów sugerują również, że poprzeczka dla pozytywnych niespodzianek jest nisko zawieszona - powiedział Eylem Senyuz, starszy dyrektor ds. globalnej makrostrategii w Truist.