Rosja szykuje się na przedłużoną inwazję. "Specjalne środki w sferze gospodarczej"

Moskwa przygotowuje grunt pod niejawną mobilizację gospodarki na przedłużoną inwazję na Ukrainę - uważa amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Z raportu Instytutu wynika, że Rosja ma w planach przepisy zmuszające firmy do pracy na rzecz sił zbrojnych nawet w nocy i święta państwowe.

Kreml zgłosił w czwartek projekt zmiany przepisów o zaopatrzeniu armii, który wprowadziłby "specjalne środki w sferze gospodarczej", zmuszające firmy – zarówno prywatne, jak i państwowe – do zaopatrywania rosyjskich "specjalnych operacji wojskowych i antyterrorystycznych" – powiadomiono w opracowaniu ISW.

Rosja szykuje gospodarkę na długą wojnę

Projekt przewiduje zakaz odrzucania przez firmy państwowych kontraktów dotyczących takich operacji. Umożliwi również Kremlowi zmianę umów podpisanych przez pracowników, na przykład po to, by zmusić ich do pracy w nocy lub w święta państwowe.