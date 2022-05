Kryzys na rosyjskim rynku pracy. Dwa miliony osób może trafić na bruk

Wzrost bezrobocia i inflacji w Rosji

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w kwietniu przez analityków Bloomberga stopa bezrobocia w Rosji, która w pierwszym kwartale 2022 roku oscylowała wokół 4,6 proc., prawdopodobnie wzrośnie do 9 proc. do końca roku. Inflacja wzrosła w kwietniu do prawie 18 proc. rok do roku. To połączenie doprowadzi do załamania pod względem kosztów życia i poważnie zaszkodzi przeciętnemu obywatelowi Rosji oraz gospodarce - uważa Quartz.