Instalacja nowych routerów wstrzymana. Pokłosie paraliżu lotniczego w USA
Przedstawiciele FAA poinformowali, że zawieszenie prac będzie trwało do czasu, aż agencja ustali, co dokładnie zawiodło w piątek w sprzęcie zainstalowanym w jej ośrodkach.
Awaria w El Dorado bez jednoznacznej przyczyny
Amerykański sekretarz transportu Sean Duffy przyznał, że wciąż nie wiadomo, dlaczego instalacja routera przez firmę L3Harris Technologies w oddalonym ośrodku w El Dorado w stanie Arkansas wywarła tak silny wpływ na sieć, że wymusiła niemal pięciogodzinne uziemienie lotnictwa, uderzając w setki tysięcy pasażerów.
- Udało nam się odtworzyć przebieg zdarzeń w El Dorado, ale wciąż nie mamy jasności co do źródłowej przyczyny tego incydentu - powiedział Duffy.
Wymiana urządzenia była elementem rutynowego przejścia z okablowania miedzianego na nowoczesne światłowody. Szef FAA Bryan Bedford zapewnił przy tym reporterów, że spekulacje o rzekomym udziale sztucznej inteligencji w tej awarii są całkowicie bezpodstawne.
Duffy zaznaczył, że wcześniejsza instalacja 68 analogicznych routerów - produkowanych przez należącą do Hewlett Packard Enterprise spółkę Juniper Networks - nie spowodowała żadnych problemów. Dodał jednak, że FAA wstrzymała dalsze wdrożenia sprzętu Juniper na czas trwających testów w laboratorium L3Harris na Florydzie, w których biorą udział przedstawiciele FAA, firmy Cisco (producenta wymienianego okablowania) oraz FBI.
Modernizacja spóźniona o dwie dekady
Sekretarz transportu Sean Duffy przypomniał, że za czasów administracji Bidena FAA zmodernizowała z miedzi na światłowód 19 proc. swojej sieci telekomunikacyjnej, podczas gdy administracja Trumpa w ciągu roku wymieniła nieco ponad 50 proc. - Musimy dokończyć to zadanie. Dalsze poleganie na przestarzałej infrastrukturze wiązałoby się z jeszcze większym ryzykiem - podkreślił.
Według informacji FAA, L3Harris montowała routery Juniper, aby zastąpić wysłużone urządzenia Cisco wyprodukowane w 2001 roku, które pierwotnie miały zostać wycofane już w 2006 roku.
Duffy wyjaśnił, że choć FAA przez rok testowała sprzęt Juniper w swoim centrum technologicznym, to podłączenie urządzenia w stacji radiowej w Arkansas wywołało przeciążenie kluczowego rządowego systemu komunikacyjnego. Doprowadziło to do destabilizacji łączności z samolotami oraz transmisji danych radarowych, zakłócając pracę 17 z 22 regionalnych centrów kontroli FAA.