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Składowisko CO2 pod dnem morza. "Ambitne projekty mają sens"

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oresund most shutterstock_2753893991
Dania zapowiada zwiększenie swojej obecności wojskowej na Grenlandii.
Źródło wideo: Szymon Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Na Morzu Północnym Duńczycy uruchomili pierwszą w Unii Europejskiej wielkoskalową instalację do magazynowania dwutlenku węgla. Inauguracji dokonał król Danii Fryderyk X. UE planuje do 2030 roku wychwytywać i składować 50 mln ton dwutlenku węgla rocznie.

Uroczystość z udziałem m.in. unijnego komisarza ds. energii, Duńczyka, Dana Joergensena, odbyła się w porcie, w którym znajduje się terminal realizującej projekt o nazwie Greensand brytyjskiej firmy Ineos E&P.

- Wiele razy w mojej karierze słyszałem, że coś jest niemożliwe do realizacji. Tu, w Esbjerg, udowadniamy, że ambitne projekty mają sens - powiedział Joergensen, podkreślając że uruchomienie instalacji to historyczny dzień nie tylko dla Danii, ale i UE.

Sposób magazynowania

CO2 będzie magazynowany w szczelinach skalnych 2 km pod dnem Morza Północnego w miejscu opróżnionego już złoża ropy naftowej pod nieczynną platformą wiertniczą Nini West ok. 250 km na zachód od wybrzeża Danii. Do transportu gazu służy statek (gazowiec) "Carbon Destroyer 1" (Niszczyciel węgla).

Jak poinformowano, firma Ineos E&P początkowo będzie w stanie wpompować 0,4 mln ton CO2 rocznie, a docelowo do 8 mln ton każdego roku. Dwutlenek węgla ma pochodzić z wychwyconych emisji z duńskich biogazowni na obornik. Z tych zakładów gaz będzie dostarczany do terminalu w Esbjerg cysternami.

Składowanie kluczowe dla UE

Rząd Danii postawił sobie za cel, aby do 2050 r. uzyskać ujemny bilans klimatyczny, czyli więcej dwutlenku węgla wchłaniać niż emitować. Do 2030 r. kraj chce zmniejszyć emisje do 70 proc. względem 1990 r.

Według przedstawicieli projektu Greensand magazynowanie CO2 przez Danię jest kluczowe dla Europy. "Sektory energochłonne mierzą się z rosnącymi kosztami, konkurencją i obawami o bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie UE dąży do realizacji celów zakładających wychwytywanie i składowanie 50 mln ton CO2 rocznie do 2030 r." - podkreślono w oświadczeniu. Wolumen ten ma zostać zwiększony do 250-280 mln ton do roku 2040.

Inne projekty magazynowania CO2

W Danii podobny projekt magazynowania CO2 wdraża cementownia w Aalborgu. Nad tego rodzaju instalacjami pracuje m.in. Szwecja (elektrociepłownia w Sztokholmie we współpracy z Norwegią) oraz Holandia, gdzie składowisko zostanie otwarte w 2027 r. Dwutlenek węgla od 2025 r. jest już też magazynowany w Norwegii.

Źródło: PAP
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Tagi:
Daniaemisja CO2Ekologia
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