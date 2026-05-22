FedEx i Advent chcą przejąć InPost. Oferta startuje pod koniec maja

Polska spółka InPost poinformowała, że oferta przejęcia o wartości 7,8 miliarda euro, złożona przez konsorcjum z udziałem FedExu i funduszu Advent International, ruszy 26 maja i potrwa do 27 lipca - podał Reuters. Transakcja, popierana przez niemal połowę akcjonariuszy, ma doprowadzić do powstania europejskiego lidera w branży automatów paczkowych i zakończyć się wycofaniem akcji InPostu z giełdy Euronext Amsterdam.

Jak poinformowano, wszystkie niezbędne zgody regulacyjne zostały już uzyskane w Chinach, Izraelu, Włoszech, Turcji i Ukrainie. Nadal trwają przeglądy prowadzone przez Komisję Europejską oraz władze Wietnamu, które mają zakończyć się w drugiej połowie 2026 roku.

Oferta w pełni gotówkowa, ogłoszona w lutym i jednomyślnie rekomendowana przez zarząd InPostu, uzyskała poparcie 48 proc. akcjonariuszy. Aby transakcja mogła dojść do skutku, konieczne jest jednak złożenie co najmniej 80 proc. akcji spółki.

Choć InPost i FedEx pozostaną niezależnymi podmiotami, proponowana cena 15,60 euro za akcję ma umożliwić amerykańskiemu operatorowi ekspansję w Europie, a jednocześnie wzmocnić pozycję InPostu jako kluczowego gracza na rynku automatów paczkowych.

Po finalizacji transakcji akcje InPostu zostaną wycofane z obrotu na giełdzie Euronext Amsterdam. Spółka zapowiedziała również zwołanie dwóch nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, podczas których akcjonariusze zostaną szczegółowo poinformowani o przebiegu oferty.

Źródło: Reuters
