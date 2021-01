Właściciel paczkomatów zadebiutował na giełdzie w Amsterdamie

Akcje InPostu zadebiutowały w środę na giełdzie w Amsterdamie. Po pierwszym dniu notowań kapitalizacja operatora sieci paczkomatów wyniosła ponad 42 miliardy złotych.

Oferta spółki rozpoczęła się 21 stycznia i miała pierwotnie potrwać do 28 stycznia, ale w powodu znaczącego popytu ze strony inwestorów, została skrócona do 26 stycznia do godz. 15.00.

W ofercie publicznej InPostu sprzedanych zostało 175 mln akcji spółki, stanowiących 35 proc. kapitału, po cenie 16 euro za jedną akcję. Przedział cenowy wynosił 14-16 euro. Wartość oferty wyniosła 2,8 mld euro. Tuż po otwarciu sesji kurs poszybował do 20,15 euro. Na koniec dzisiejszych notowań jedna akcja spółki kosztowała 18,416 euro po spadku o 3,07 proc. wobec ceny otwarcia, która wynosiła 19 euro. Dzisiejsze maksimum to 21,195 euro, a minimum - 17,926 euro.

Przy obecnej wycenie akcji, wartość InPostu to ponad 9,2 mld euro, czyli prawie 42 mld zł.

InPost zadebiutował na giełdzie w Amsterdamie EURONEXT

Nowy miliarder

- Niewiele w życiu zawodowym jest zdarzeń, które możemy zapamiętać do końca życia. Dla mnie dziś jest taki dzień! Dziś InPost debiutuje na Euronext Amsterdam jako pierwsza polska spółka! - skomentował założyciel i prezes spółki Rafał Brzoska na LinkedIn. - Dziękuję zwłaszcza tym, którzy w przeciwieństwie do większości, nie skreślali ani mnie, ani InPostu z biznesowej mapy - dodał.

Brzoska posiada ok. 13 proc. akcji InPostu, co przy kursie zamknięcia oznacza, że jego pakiet wyceniany jest na 1,2 mld euro czyli ok. 5,4 mld złotych. Jak zauważył branżowy portal Strefa Inwestorów, Brzoska znalazłby się w czołówce na liście najbogatszych Polaków w zeszłorocznym rankingu "Forbesa".

O spółce

InPost to prywatny operator logistyczny w Polsce. Spółka należy do grupy kapitałowej Integer.pl S.A. Według informacji opublikowanych na stronie internetowej operator dysponuje siecią ponad 10 tys. paczkomatów w całej Polsce i zatrudnia ponad 8 tys. pracowników. Spółka jest obecna również w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.

Spółce pomaga dynamiczny rozwój e-handlu w czasie pandemii. Przychody InPostu po trzecim kwartale 2020 roku wzrosły do 1,67 mld zł z 832,5 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) zwiększył się do 635,6 mln zł z 230 mln zł przed rokiem.

Inne firmy

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że automaty do odbierania paczek w Polsce chce uruchomić AliExpress. Jak powiedział w rozmowie z PAP Biznes Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią, automaty do odbierania paczek są "doskonałym rozwiązaniem, a klienci patrzą na nie przychylnym okiem ze względu na ich bezpieczeństwo i wygodę".

- Właśnie z tej perspektywy badamy możliwość ich wprowadzenia (...) Obecnie badamy tę możliwość z naszymi partnerami, jednak nie możemy podzielić się datą rozpoczęcia projektu. Chcielibyśmy jednak potwierdzić, że to będzie projekt próbny, na początku przeprowadzany na małą skalę - dodał Topp.

Nie ujawnił jednak, ile automatów chce mieć w Polsce AliExpress ani jakie będą koszty tego projektu.

Do uruchomienia własnych automatów do odbierania paczek przymierza się również Allegro. W listopadzie ubiegłego roku spółka oficjalnie zapowiedziała pilotaż projektu w 2021 roku. Według nieoficjalnych informacji PAP Biznes projekt ma ruszyć wiosną, a docelowo sieć ma liczyć 3 tysiące urządzeń.

Autor:ToL

Źródło: TVN24 Biznes