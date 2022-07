Inflacja w USA najwyższa od ponad 40 lat

Inflacja w USA w czerwcu 2022 roku wyniosła 9,1 procent rok do roku - poinformował amerykański Departament Pracy. To największy wzrost od listopada 1981 roku. Dla porównania ceny w maju wzrosły w ujęciu rocznym o 8,6 procent. Prezydent USA Joe Biden określił nowe dane mianem "niedopuszczalnie wysokich".

Ekonomiści spodziewali się wzrostu cen w czerwcu br. o 8,8 procent rok do roku i 1,1 procent miesiąc do miesiąca. Inflacja w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 1,3 procent. Prezydent USA Joe Biden zwrócił uwagę, że ceny energii odpowiadały za prawie połowę miesięcznego wzrostu inflacji. Jednocześnie zauważył, że dzisiejsze dane nie uwzględniają jeszcze pełnego wpływu blisko 30-dniowych spadków cen gazu.

Według danych AAA (American Automobile Association - Amerykańskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego) ceny benzyny w USA w czerwcu przebiły rekordowy poziom 5 dolarów za galon. Od tego szczytu ceny spadły jednak do 4,631 dolara za galon w środę, co może złagodzić część presji na konsumentów.

Inflacja w USA - komentarze

Łukasz Zembik z Domu Maklerskiego TMS Brokers zwrócił uwagę, że w czerwcu ceny ponownie wzrosły we wszystkich sektorach w stosunku do maja. "Choć ponownie wyróżniała się energia (+7,5 proc.), to wyraźnie zdrożała także żywność (+1,0 proc.) oraz pozostałe towary (+0,7 proc.) i usługi (+0,7 proc.). Zaskoczył w dużej mierze odczyt bazowy. Konsensus zakładał spadek do 5,7 proc. a wynik okazał się na poziomie 5,9 proc. To nadal mniej od wartości majowej (6 proc.)" - zauważył Zembik.