Inflacja na Wyspach "wejdzie w stratosferę". Prognozy dużego banku

Na początku 2023 roku inflacja w Wielkiej Brytanii wyniesie 18,6 procent rok do roku, a w szczytowym momencie - 20 procent - przewiduje bank inwestycyjny Citi cytowany przez "Financial Times". Jako główną przyczynę gwałtownego wzrostu podano rosnące ceny gazu.

Ceny energii w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii ceny energii są regulowane przez Ofgem (The Office of Gas and Electricity Markets), który ustanawia maksymalne stawki w ramach mechanizmu progów cen (price gap). Po ostatniej podwyżce obowiązującej od kwietnia br. próg cenowy wynosi 1971 funtów za kWh. Dziennik przypomniał, że w piątek Ofgem ogłosi nową stawkę dla przeciętnego gospodarstwa domowego - "większość analityków spodziewa się, że stawka przekroczy 3500 funtów". Citi prognozuje, że progi cenowe zostaną podniesione do "4567 funtów w styczniu, a następnie do 5816 funtów w kwietniu". W konsekwencji inflacja "wejdzie w stratosferę".