Ze świata Inflacja w USA wciąż wysoka. Stopy procentowe pod znakiem zapytania Oprac. Jan Sowa |

W środę Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian. Decyzja była jedną z najbardziej podzielonych od 1992 roku.

Reakcja rynków była natychmiastowa - rentowności amerykańskich obligacji skarbowych osiągnęły najwyższy poziom od miesiąca, a dolar umocnił się do najwyższego poziomu od dwóch tygodni.

Dowiedz się więcej: Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych

Inflacja wciąż powyżej celu

Jak wskazuje Morgan Stanley, inflacja nadal utrzymuje się powyżej celu Fed wynoszącego dwa proc.

Najnowsze dane gospodarcze pokazują utrzymującą się siłę wzrostu oraz rynku pracy, co ogranicza presję na szybkie luzowanie polityki monetarnej.

"Próg do obniżek jest wyższy, a Fed wydaje się gotowy poczekać" - ocenili analitycy banku.

Dodali, że decydenci prawdopodobnie będą działać ostrożnie, analizując opóźnione skutki wcześniejszego zacieśniania oraz trwałość ostatnich trendów spadku inflacji.

Prognozy przesunięte na 2027 rok

Według nowych prognoz, pierwsze obniżki stóp mogłyby nastąpić dopiero w styczniu i marcu kolejnego roku, gdy presja inflacyjna wyraźniej osłabnie, a wzrost gospodarczy spowolni do trendu.

Podobne stanowisko prezentuje Deutsche Bank, który wcześniej w tym miesiącu wskazywał, że Fed utrzyma stopy bez zmian w 2026 roku, powołując się na wciąż podwyższoną inflację i ostrożne podejście banku centralnego.

Rosnąca niepewność i oczekiwania rynku

Z danych CME FedWatch Tool wynika, że inwestorzy zaczęli wyceniać około 44-procentowe prawdopodobieństwo podwyżki stóp do kwietnia 2027 roku. To wyraźny wzrost wobec około 8 proc. przed ostatnią decyzją Fed.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostaje sytuacja geopolityczna. Przedstawiciele Fed sygnalizowali wcześniej, że wojna na Bliskim Wschodzie już podbija presję inflacyjną, a zwiększona niepewność utrudnia bankowi centralnemu jednoznaczne komunikowanie kolejnych kroków.

