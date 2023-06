Inflacja w USA spada jedenasty miesiąc z rzędu

Nigdy nie byłem bardziej optymistycznie nastawiony co do tego, że nasze najlepsze dni są przed nami - powiedział prezydent Joe Biden, komentując opublikowane we wtorek dane dotyczące wzrostu cen w USA. Inflacja spadła 11. miesiąc z rzędu, a główny wskaźnik inflacyjny CPI wyniósł w maju 4 procent w ujęciu rocznym. Prezydent przyznał, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby zbić inflację, jednak przekonywał, że jego plan gospodarczy działa.

Wydatki konsumentów wciąż na wysokim poziomie

Biden zareagował w ten sposób na opublikowane przez resort pracy statystyki dotyczące wzrostu cen. Główny wskaźnik inflacyjny CPI wzrósł w maju o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca, lecz w ujęciu rocznym spadł z 4,9 proc. w kwietniu do 4 proc. Inflacja bazowa, nieuwzględniająca cen żywności i energii, wyniosła 5,3 proc. Mimo konsekwentnych spadków od 11 miesięcy, inflacja pozostaje stosunkowo wysoka w odniesieniu do celu Rezerwy Federalnej wynoszącego 2 proc. Jak komentuje "Washington Post", nowe dane wpłyną na decyzję banku centralnego, czy dokonać kolejnej podwyżki stóp procentowych. Mimo nieprzerwanej serii podwyżek w celu schłodzenia gospodarki i ograniczenia wzrostu cen, bezrobocie w USA wciąż pozostaje na niskim poziomie, zaś na wysokim pozostają wydatki konsumentów. Biden przyznał, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby zbić inflację, jednak przekonywał, że jego plan gospodarczy - obejmujący m.in. inwestycje w infrastrukturę i przemysł oraz ograniczenie cen leków - działa. "Nigdy nie byłem bardziej optymistycznie nastawiony co do tego, że nasze najlepsze dni są przed nami" - oznajmił amerykański prezydent.