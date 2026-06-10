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Ceny szybują w USA. Najwyższy wynik od lat

Wiktor Knowski
Alicja Skiba
Zespół autorów
Oprac. Wiktor KnowskiAlicja Skiba
|
Nowy Jork
Przebieg negocjacji pokojowych pomiędzy USA a Iranem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adam Skrzydlewski/AdobeStock
Inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju do poziomu 4,2 procenta - podało amerykańskie Biuro Statystyki Pracy. Zdaniem ekspertów na wzrost wskaźnika wpłynęła przede wszystkim wojna na Bliskim Wschodzie, która doprowadziła do podwyżki cen energii.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w ujęciu rocznym o 4,2 proc. wobec 3,8 proc. w kwietniu. W skali miesięcznej odnotowano 0,5 proc. wobec kwietniowych 0,6 proc.

Wyższe koszty energii odpowiadały za 60 proc. miesięcznego wzrostu cen - poinformował CNN. Ogólne ceny żywności i ceny w sklepach spożywczych rosły wolniej niż w kwietniu - odpowiednio o 0,2 i 0,1 proc., wobec 0,5 i 0,7 proc. miesiąc wcześniej. Według danych amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) średnia krajowa cena benzyny wzrosła w maju o 8,8 proc. do 4,60 dolarów za galon.

Ekonomiści spodziewali się wzrostu cen o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca oraz przyspieszenia rocznej inflacji do 4,2 proc. z 3,8 proc. odnotowanych w kwietniu - wynika z szacunków FactSet.

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Wysoka inflacja przed wyborami w USA

"Cztery i dwie dziesiąte procent to nadal za dużo, żeby czuć się komfortowo, ale ważniejsza jest informacja, że wzrost skupił się głównie na energii, zwłaszcza benzynie, zamiast rozlewać się szeroko po całej gospodarce" - napisał w środowej nocie ekonomista Sung Won Sohn, profesor finansów i ekonomii na Loyola Marymount University.

Wskaźnik inflacji bazowej, wykluczający żywność i energię, wzrósł o 0,2 proc. względem kwietnia - wolniej, niż oczekiwano. W skali roku wyniósł 2,9 proc.

Mimo to majowe dane o inflacji podkreślają obawy Amerykanów dotyczące wzrostu kosztów życia. Zdaniem CNN jest to szczególnie istotne z powodu nadchodzących wyborów środka kadencji w USA i wcześniejszych obietnic prezydenta Donalda Trumpa dotyczących obniżki cen.

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Stabilniej niż w 2022 roku

Majowy raport to pierwszy odczyt inflacji od czasu zaprzysiężenia Kevina Warsha na stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej. Warsh zastąpił w tej roli Jerome'a Powella, który pod koniec swojej kadencji popadł w niełaskę prezydenta, który oczekiwał od niego obniżki stóp procentowych. Przy inflacji zmierzającej w złym kierunku i dobrych wynikach z rynku pracy ekonomiści spodziewają się, że Fed utrzyma stopy procentowe bez zmian, a może nawet je podwyższy.

Ceny nie rosną już tak gwałtownie jak w marcu i kwietniu. Jednak ostatnie trzy miesiące przyniosły najszybsze przyspieszenie wzrostu cen od okresu kwiecień-czerwiec w 2022 roku, kiedy inflacja sięgała najwyższych poziomów od 41 lat.

Ekonomiści twierdzą jednak, że tym razem sytuacja nie będzie tak poważna, jak wtedy. Według prognoz inflacja w USA osiągnie w tym roku szczyt w przedziale od 4,5 do 5 proc., w porównaniu z 9,1 proc. w 2022 roku.

"Inflacja może nie pogorszyć się bardziej, ale przez jakiś czas pozostanie podwyższona. Może nie ostygnąć aż do przyszłego roku" - powiedziała Nancy Van Houten, główna ekonomistka ds. USA w Oxford Economics.

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"Nie odczuliśmy jeszcze pełnych skutków"

Ceny nie odzwierciedlają jeszcze pełnych skutków wojny USA i Izraela z Iranem, która doprowadziła do zamknięcia cieśniny Ormuz, odcinając przepływ ropy i innych kluczowych surowców, takich jak metale i nawozy.

"Nie odczuliśmy jeszcze pełnych skutków wojny dla cen żywności. Koszty nawozów, oleju napędowego, obniżone plony i potencjalny wpływ El Nino - żadne z tych zjawisk nie uderzy, dopóki nie nadejdą jesienne zbiory i rok 2027" - powiedziała Diane Swonk, główna ekonomistka KPMG.

Jej zdaniem na wskaźnik inflacji w USA wpłynąć mogą również cła zapowiadane przez Biały Dom na lato. Dodatkowo wysokie ceny ropy mogą mieć efekt domina w transporcie i opakowaniach, co również może podnieść ceny dla konsumentów.

"W rurociągu wciąż jeszcze dużo zostało" - stwierdziła Swonk.

Dotyczy to także skutków ograniczenia dystrybucji surowca w niektórych gospodarkach wschodzących, które doprowadziło do przestojów w produkcji, czego efekty odczuł m.in. sektor produkcji odzieży. Dodatkowo boom na sztuczną inteligencję winduje ceny energii elektrycznej, a także wybranych komponentów elektronicznych i oprogramowania, co może potencjalnie zwiększyć inflację- przypomina CNN.

"Te wskaźniki zmierzają w złym kierunku dla większości konsumentów i dlatego są oni źli i rozgoryczeni" - dodała ekonomistka KPMG.

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Źródło: Reuters, CNN
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Tagi:
InflacjaUSAGospodarka USA
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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