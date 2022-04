Inflacja w USA najwyższa od 1981 roku

Inflacja w USA w marcu 2022 roku wyniosła 8,5 procent rok do roku. To najwyższy poziom od grudnia 1981 roku - podała Agencja Reutera. To szósty miesiąc z rzędu, w którym wskaźnik cen przekracza 6 procent. Inflacja w ujęciu miesięcznym wzrosła najmocniej od września 2005 roku.

Ekonomiści ankietowany przez agencję Reutera prognozowali, że ceny wzrosną w marcu o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca i 8,4 proc. rok do roku.

Amerykański Departament Pracy podał we wtorek, że w inflacja w marcu br. wzrosła o 1,2 proc. w porównaniu do lutego. To największy miesięczny wzrost od września 2005 roku. W ujęciu rocznym inflacja wyniosła 8,5 proc., co stanowi największy wzrost rok do roku od grudnia 1981 roku. Dla porównania w lutym br. inflacja wyniosła 7,9 proc.