Inflacja w USA spowolniła. Ale jest wyższa niż prognozowano

Inflacja konsumencka w USA w kwietniu wyniosła 8,3 procent rok do roku - podał Departament Pracy. To pierwsze spowolnienie rocznego wskaźnika cen od sierpnia 2021 roku, ale jednocześnie siódmy miesiąc z rzędu, w którym przekroczył 6 procent.

Ekonomiści ankietowani przez Agencję Reutera prognozowali, że ceny wzrosną w kwietniu br. o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca i 8,1 proc. rok do roku. Dla porównania w marcu 2022 roku inflacja wyniosła 8,5 proc. rok do roku, co było największym wzrostem w ujęciu rocznym od grudnia 1981 roku, czyli od ponad 40 lat. Oznacza to, że inflacja w kwietniu była niższa niż miesiąc wcześniej. To pierwsza taka sytuacja od sierpnia 2021 roku.