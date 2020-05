Ceny w Unii Europejskiej. Polska w inflacyjnej czołówce

W kwietniu ceny konsumpcyjne podskoczyły w strefie euro o 0,3 procent, w całej Unii Europejskiej o 0,7 procent rok do roku - podało w komunikacie biuro statystyczne Eurostat. Polska miała drugą najwyższą inflację we Wspólnocie.

Największe i najmniejsze wzrosty cen

Dane GUS

Nieco inne dane, ze względu na odmienną metodologię, podał niedawno Główny Urząd Statystyczny. Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI - podawanej przez GUS - tylko z wydatków budżetów domowych.

GUS w szybkim szacunku flash podał, że ceny towarów i usług wzrosły w kwietniu 2020 roku o 3,4 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Z danych podanych przez Urząd wynika, że żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 7,4 procent rok do roku i o 0,3 procent w porównaniu do miesiąca wcześniej. Ceny nośników energii są na poziomie wyższym o 5,2 procent niż przed rokiem i o 0,2 procent w porównaniu do marca br.