Inflacja w Unii Europejskiej. Wyraźny lider

Eurostat podał w środę, że inflacja w strefie euro wyniosła w grudniu 9,2 proc. rok do roku. Oznacza to - podobnie jak w przypadku całej UE - wyhamowanie tempa wzrostu cen. W listopadzie inflacja w strefie euro wynosiła 10,1 proc. Dla porównania przed rokiem ten wskaźnik był na poziomie 5,0 proc.

Inflacja w Unii Europejskiej

Na drugim biegunie znalazły się Węgry , które - podobnie jak miesiąc wcześniej - były liderem niechlubnego zestawienia. W minionym miesiącu nad Balatonem inflacja przyspieszyła i wyniosła 25,0 proc. rok do roku, podczas gdy w listopadzie było to 23,1 proc.

Za plecami Węgier uplasowała się Łotwa, ze wzrostem inflacji o 20,7 proc. rok do roku, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 21,7 proc. W przypadku Litwy inflacja spadła z 21,4 proc. w listopadzie do 20,0 proc. w grudniu. Pierwszą piątkę uzupełniły Estonia, z inflacją wynoszącą 17,5 proc., licząc rok do roku, a także Czechy - 16,8 proc.