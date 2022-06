Wysoka inflacja w państwach UE. Polska w czołówce

czytaj dalej

Przekop Mierzei Wiślanej znajduje się w końcowej fazie, a śluza kanału żeglugowego jest już napełniona wodą do docelowego poziomu. Oznacza to, że połączenie Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej stało się faktem. Według wykonawcy przekopu kanał pokonał już ponton roboczy, który popłynął do Pucka.