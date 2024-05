Inflacyjne szaleństwo. Wzrost o prawie 70 procent

W kwietniu w Turcji średnioroczny wskaźnik inflacji wzrósł do 69,8 procent - poinformował w piątek turecki urząd statystyczny. W ujęciu miesięcznym najbardziej zdrożały wyroby tytoniowe i alkohol - o prawie 10 procent.

Miesięczny wskaźnik inflacji nieznacznie wzrósł i wyniósł 3,18 proc. W ujęciu miesięcznym najbardziej zdrożały wyroby tytoniowe i alkohol (o ok. 9,6 proc.). W marcu średnioroczny wskaźnik inflacji wyniósł 68,5 proc.

Prognozy banku centralnego

Z danych niezależnej grupy badającej inflację ENAG wynika, że miesięczna inflacja wyniosła ok. 5 proc., zaś roczny wskaźnik wzrósł do 124,35 proc.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan jest orędownikiem niekonwencjonalnego podejścia do walki z inflacją, polegającego na obniżaniu stóp procentowych - podkreśla agencja AP. Ta polityka doprowadziła do dwucyfrowej inflacji i kryzysu wartości tureckiej liry. Po kolejnych wygranych wyborach w 2023 roku Erdogan zmienił obrany kurs. Od tamtej pory główna stopa procentowa Banku Centralnego Republiki Tureckiej (TCMB) wzrosła z poziomu 8,5 proc. w czerwcu do 45 proc. w styczniu.