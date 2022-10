Inflacja w strefie euro przekroczyła historyczną granicę

Inflacja w strefie euro wzrosła bardziej niż oczekiwano - wynika z poniedziałkowych danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat. W październiku wzrost cen przyspieszył z 9,9 do 10,7 procent. Analitycy spodziewali się inflacji na poziomie 10,2 procent. Produkt krajowy brutto (PKB) strefy euro pozostaje na plusie, co zdaniem ekonomistów sprawia, że Europejski Bank Centralny będzie kontynuował cykl podwyżek stóp procentowych.

Z poniedziałkowych danych Eurostatu wynika, że inflacja w 19 krajach strefy euro przyspieszyła do 10,7 proc. w październiku z 9,9 proc. miesiąc wcześniej. Z prognoz analityków, zebranych przez Agencję Reutera, wynikało, że wzrost cen wyniesie 10,2 proc.

Wśród krajów strefy euro najwyższa inflacja HICP (zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych) jest w Estonii (22,4 proc.), na Litwie (22 proc.) i Łotwie (21,8 proc.). Na kolejnym miejscu jest Holandia ze wzrostem cen na poziomie 16,8 proc.

Wysoka inflacja w strefie euro - komentarze

Ponadto podano, że produkt krajowy brutto (PKB) strefy euro wzrósł o 2,1 proc. rok do roku i 0,2 proc. kwartał do kwartału. Zdaniem części ekonomistów stwarza to przestrzeń dla Europejskiego Banku Centralnego do dalszych zdecydowanych kroków w walce z inflacją.

"Dzisiejsze dane zwiększają prawdopodobieństwo, że EBC ponownie podniesie stopy procentowe o 75 punktów bazowych w grudniu" - podał w komentarzu Commerzbank. "Nadal prognozujemy podwyżkę stóp o 50 pb w grudniu, a następnie podwyżkę o 25 pb na kolejnym posiedzeniu w lutym" - prognozuje Ken Wattret, ekonomista S&P Global Market Intelligence.

EBC podniósł stopy łącznie o 200 punktów bazowych w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W ubiegłym tygodniu EBC podniósł stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Główna, stopa depozytowa jest na poziomie 1,5 proc. "The Guardian" przypomniał, że prezes EBC Christine Lagarde zobowiązując się do sprowadzenia inflacji do poziomu 2 proc., jednocześnie zaznaczała, że jest jednak zaniepokojona zbliżającą się recesją w strefie euro, dając tym samym wyraźny sygnał, że przyszłe podwyżki stóp będą łagodne.

Agencja Reutera zauważyła, że zarówno prezydent Francji Emmanuel Macron, jak i premier Włoch Giorgia Meloni wyrazili obawy, że taka polityka zacieśniania może nasilić spowolnienie w regionie.

Co ważne, wzrosła też inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii, co według Agencji Reutera zwiększa ryzyko utrwalenia się wysokiej inflacji. W październiku wyniosła 6,4 proc., podczas gdy przed miesiącem było to 6,0 proc.

"W Halloween inflacja przeraża w całej Europie! W strefie euro dynamika cen przyspieszyła z 9,9 do 10,7 proc. r/r. Pierwsze w historii przekroczenie pułapu 10proc. r/r było praktycznie przesądzone po piątkowych danych z największych gospodarek. HICP r/r w X: 11,6 proc. , 7,1 proc., 12,8 proc." - napisał na Twitterze Bartosz Sawicki, analityk rynków finansowych w Cinkciarz.pl.

