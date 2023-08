"Jesteśmy gotowi na dalsze podwyżki stóp procentowych"

czytaj dalej

Stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionym poziomie. Kredytobiorcy mogą jednak liczyć na spadek raty. Dotyczy to złotowych kredytów hipotecznych, których oprocentowane jest oparte o wskaźnik WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Powodem jest oczekiwane przez rynek, obniżanie stóp procentowych, które po raz pierwszy może mieć miejsce już w przyszłym miesiącu. - W mojej ocenie do końca roku należy spodziewać się łącznie cięć o co najmniej 75-100 punktów bazowych - wskazał Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust.