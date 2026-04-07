Ze świata

Szef wielkiego banku ostrzega. To może zmienić gospodarczy porządek świata

Trump: cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro
Wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem może wywołać kolejną falę uporczywej inflacji i doprowadzić do podwyżek stóp procentowych - ostrzegł prezes JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cytowany przez CNN. Zaznaczył, że taki scenariusz pogrąży gospodarkę USA w recesji i na nowo ukształtuje światowy ład gospodarczy.

Mimo tych zagrożeń, Dimon w corocznym liście do akcjonariuszy przedstawił umiarkowanie pozytywną wizję dla amerykańskiej gospodarki. Według niego Stany Zjednoczone wchodzą w 2026 rok z solidnymi fundamentami:

  • korzystnym otoczeniem fiskalnym,
  • deregulacyjnym kursem gospodarczym,
  • polityką podatkową administracji prezydenta Donalda Trumpa i republikańskiego Kongresu.

Program nazwany "Jedną Wielką Piękną Ustawą" ma - jak oszacował Dimon - zwiększyć amerykańskie PKB o około 300 miliardów dolarów, co może przełożyć się na wzrost gospodarczy rzędu 1 procenta. Dodatkowym impulsem mają być inwestycje w sztuczną inteligencję i nowe technologie, które poprawią produktywność.

Jamie Dimon: amerykańska gospodarka jest w dobrej kondycji
"Mniej krucha" gospodarka, ale z ryzykiem

Zdaniem Dimona amerykańska gospodarka znajduje się dziś w lepszej kondycji niż w poprzednich latach, co może pomóc jej przetrwać globalne zawirowania. Nie oznacza to jednak, że recesja jest wykluczona.

"Choć gospodarka może być mniej krucha niż w przeszłości, nie znaczy to, że nie ma punktu krytycznego - potrzeba jedynie więcej słomek, by złamać grzbiet wielbłąda" - napisał Dimon w 48-stronicowym liście, cytowanym przez CNN.

Sygnał ostrzegawczy dla świata. "Coraz bardziej przerażające zjawisko"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sygnał ostrzegawczy dla świata. "Coraz bardziej przerażające zjawisko"

"Skunks na imprezie"

Największym zagrożeniem Dimon określił możliwość eskalacji konfliktu USA i Izraela z Iranem. Według niego wojna mogłaby wywołać trwałe wstrząsy na rynkach surowców, zwłaszcza ropy naftowej, oraz ponownie zaburzyć globalne łańcuchy dostaw, podobnie jak pandemia COVID-19.

Efektem może być nowa fala uporczywej inflacji, zmuszająca Rezerwę Federalną i inne banki centralne do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Dimon określił tę perspektywę metaforycznie jako "skunksa na imprezie", który może zepsuć dobre nastroje na rynkach finansowych.

Choć amerykańska gospodarka wciąż wykazuje siłę, Dimon ostrzega, że jej stabilność opiera się głównie na wzroście PKB i wysokich wycenach giełdowych. Osłabienie któregokolwiek z tych filarów mogłoby ujawnić ukryte wcześniej słabości.

Wysoki poziom długu publicznego, jak zauważa prezes JPMorgan, pozostaje możliwy do utrzymania tylko przy rosnącym PKB i umiarkowanych stopach procentowych. To jednak duże "jeśli". Brak ostrożności w zarządzaniu zadłużeniem może w przyszłości doprowadzić do poważnego kryzysu.

"W nocy zginie cała cywilizacja". Nowy wpis Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"W nocy zginie cała cywilizacja". Nowy wpis Trumpa

Zmienne nastroje inwestorów

Dimon zwrócił uwagę, że wysokie wyceny akcji spółek giełdowych są częściowo efektem globalnych napięć, które kierują kapitał do amerykańskich aktywów postrzeganych jako "bezpieczna przystań". Historia jednak pokazuje, że taki mechanizm nie gwarantuje ochrony przed recesją ani przed bessą.

"Ludzka natura się nie zmieniła - nastroje i zaufanie mogą się szybko odwrócić i uderzyć w rynki" - napisał Dimon. Jego zdaniem gwałtowne spadki cen aktywów mogą uruchomić efekt domina, prowadząc do masowej ucieczki inwestorów w gotówkę.

Na zakończenie prezes JPMorgan wskazał na inne zagrożenia: coraz bardziej napięte relacje USA z Chinami, możliwe konflikty wokół polityki handlowej administracji Trumpa oraz wzrost ryzyka na rynku prywatnych kredytów. Wszystkie te czynniki, połączone z potencjalnymi wstrząsami geopolitycznymi, mogą w kolejnych latach zdefiniować nowy globalny porządek gospodarczy.

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Miliarder powiązany z Trumpem chce przejąć największą firmę muzyczną świata
Ze świata
shutterstock_2623121045
Debiut giełdowy coraz bliżej. Musk chce docenić "zwykłych" inwestorów
Tech
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Zmiany w rencie wdowiej
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Spór pomiędzy OpenAI a Muskiem zaostrza się. Apel do prokuratorów przed rozprawą
Tech
TUSK-NAWROCKI
Nawrocki pisze do Tuska w sprawie Mercosur. Kosiniak-Kamysz: znowu spóźniony
Z kraju
Rynki, giełda, Wall Street, Donald Trump, maklerzy, inwestorzy
Sygnał ostrzegawczy dla świata. "Coraz bardziej przerażające zjawisko"
Ze świata
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Atak na kluczową wyspę. To serce irańskiego eksportu ropy
Ze świata
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Co dalej z cenami paliw? Tak to widzą eksperci
Z kraju
Orlen, paliwo, stacja
Ceny paliw w środę. Tyle będą kosztować
Z kraju
bitcoin shutterstock_693865363
Od euforii do krypto-zimy. "Cyfrowe złoto" wystawione na próbę
Rynki
Donald Trump
Amerykańskie lotniska z mniejszą ochroną? Trump zapowiada zwolnienia
Ze świata
francja stacja benzynowa paliwa
Jedna piąta stacji ma problemy z paliwem
Ze świata
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Kredyt mieszkaniowy z pomocą państwa? "Niezrozumiały"
Nieruchomości
Donald Trump
Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie
Rynki
Tankowanie
Tyle dziś kosztuje paliwo. Ceny Pb95, Pb98, ON
Z kraju
Kanye West
Sponsorzy bojkotują festiwal po ogłoszeniu głównej gwiazdy
Ze świata
Samochody elektryczne - ładowarki
Samochody elektryczne w Polsce. Ponad dwukrotny wzrost liczby ładowarek na MOP-ach
Moto
Cieśnina Ormuz, tankowiec
Dwa tankowce w drodze. Możliwy test irańskiej blokady
Ze świata
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
Niebezpieczne produkty i uzależniające aplikacje. Bruksela bada chińskie platformy
Handel
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Rynek ropy reaguje na groźby Trumpa i zapowiedź zawieszenia broni
Rynki
NBP
Stopy procentowe i wojna w Iranie. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Pieniądze
Członek irańskich sił bezpieczeństwa obserwuje ruch uliczny w Teheranie
Pierwszy taki przypadek na świecie. W tym kraju blokada internetu trwa prawie 40 dni
Tech
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Widmo 150 dolarów za baryłkę. OPEC+ podjęło symboliczną decyzję
Ze świata
Donald Trump
Wulgarny wpis Trumpa. "Szalone bękarty". Jest też nowe ultimatum
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w poniedziałek
Moto
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Tyle zyskała Polska dzięki Unii Europejskiej. Najnowsze szacunki
Z kraju
produkcja plastiku
Nadchodzi "kryzys wszystkiego"
Ze świata
Tallin
Apel banku centralnego. "Rozsądne i zalecane"
Pieniądze
Viktor Orban Robert Fico
"Możemy uniknąć tego zagrożenia". Orban i Fico namawiają
Ze świata
Samolot paliwo tankowanie
Pierwsze takie ograniczenia paliwa w Europie
Ze świata

