Inflacja w USA najwyższa od 40 lat. Cena za galon benzyny w górę

Bardzo trudno jest oszacować, ile wyniesie inflacja w przyszłym roku. Jeśli chciałabym być optymistką, to powiedziałabym, że inflacja wzrośnie do 15 procent. Nie sądzę, by w 2023 roku przebiła 20 procent, bo to by oznaczało bardzo szybkie rozkręcenie się spirali inflacyjnej - stwierdziła na antenie TVN24 profesor Szkoły Głównej Handlowej Maria Drozdowicz-Bieć z Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.