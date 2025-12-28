Nowe największe miasto świata. "Sygnał alarmowy dla rządu"

Dżakarta, stolica Indonezji. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Organizacja Narodów Zjednoczonych w ubiegłym miesiącu zmieniła sposób liczenia ludności wielkich aglomeracji - zauważa "FT".

W przypadku Indonezji uwzględniono nie tylko administracyjne granice Dżakarty (11 mln mieszkańców), lecz także pobliskie miejscowości, m.in. Bogor. W efekcie liczba mieszkańców aglomeracji wzrosła do blisko 42 mln, co przesunęło Dżakartę z 30. miejsca w 2018 r. na pierwsze miejsce obecnie. Drugą największą metropolią świata została Dhaka w Bangladeszu (36,6 mln).

Wcześniej, przed zmianą metodologii, pierwsze miejsce w rankingu najludniejszych miast zajmowało Tokio (33 mln mieszkańców) - obecnie na miejscu trzecim.

Przeludnienie, korki i zapadające się miasto

Alfiyan Elfatah, 31-letni pracownik hotelu, od ośmiu lat codziennie dojeżdża z Bogoru do centrum Dżakarty. Podróż motocyklem, pociągiem i autobusem zajmuje mu łącznie cztery godziny dziennie. Jak przyznaje, nie spodziewa się zahamowania rozrostu miasta.

- Ale rozwój jest nierówny – mówi w rozmowie z "FT".

Choć władze Dżakarty oraz część ekspertów urbanistycznych kwestionują definicję ONZ, to przyznają, że ranking uwidacznia skalę wyzwań. Miasto jest zatłoczone, zanieczyszczone i – jak podają władze – zapada się miejscami nawet o 20 cm rocznie.

- To sygnał alarmowy dla rządu, aby poważnie zajął się problemami Dżakarty – powiedział Azis Muslim, ekspert ds. polityki publicznej z Uniwersytetu Indonezji. - Wyzwanie polega na tym, jak przygotować infrastrukturę i poprawić jakość życia.

Plany władz

Gubernator Dżakarty Pramono Anung podkreśla, że sama pozycja w rankingu "nie jest szczególnie ważna", ale liczba 42 mln mieszkańców "zachęca do lepszego przygotowania". Zapowiedział przeznaczenie 30 proc. budżetu miasta, szacowanego na 4,9 mld dolarów w przyszłym roku, na poprawę transportu i infrastruktury.

Plany te mogą jednak utrudnić decyzje prezydenta Indonezji Prabowo Subianto o ograniczeniu transferów dla samorządów.

Środki dla Dżakarty zostały zmniejszone o 1 mld dolarów, co – jak przyznał gubernator – utrudni planowane inwestycje.

"To miasto pełne marzeń"

Problemy Dżakarty wpisują się w szerszy trend azjatyckich megamiast – region ten skupia około połowy z 33 miast świata liczących ponad 10 mln mieszkańców. Choć poprzedni prezydent Joko Widodo rozpoczął w 2022 r. budowę nowej stolicy Nusantary na Borneo, projekt został spowolniony.

Dżakarta nadal jest politycznym i finansowym centrum kraju, odpowiadając za 16,7 proc. PKB Indonezji.

- Dla mnie Dżakarta to miasto pełne marzeń – powiedział Pramono Anung. - Dlatego jako gubernator nie sprzeciwiam się przyjazdom do Dżakarty, bo to tutaj są nadzieje i marzenia - stwierdził.

