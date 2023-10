Odbył się pierwszy lot samolotu napędzanego olejem palmowym

Na pokładzie Boeinga 737-800NG linii Garuda Indonesia, lecącego z Dżakarty do oddalonego o 550 km miasta Surakart, znajdowało się ponad 100 pasażerów – poinformował dyrektor generalny Garuda Irfan Setiaputra. "Będziemy nadal rozmawiać z koncernem naftowym Pertamina, ministerstwem energii i innymi stronami, aby upewnić się, że użycie tego paliwa jest komercyjnie uzasadnione" – powiedział Setiapura, dodając, że samolot ma wrócić do Dżakarty jeszcze w piątek. Biopaliwo, którym zatankowano samolot wykonujący godzinny lot testowy na dystansie 130 km z Dżakarty do Pelabuhan Ratu w południowej części wyspy Jawa, zawierało 2,4 proc. oleju palmowego. Próbę przeprowadzono w ubiegłym tygodniu.