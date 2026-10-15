Ze świata Indie wyprzedzą Japonię. Nowy ranking światowych gospodarek Oprac. Jan Sowa |

PKB Polski. Cezary Królak komentuje najnowsze dane GUS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Yogifromhills / Shutterstock

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W 2026 roku Japonia ma pozostać czwartą gospodarką świata. Jej nominalny produkt krajowy brutto (PKB) ma wynieść 4,34 biliona dolarów. Wielka Brytania ma osiągnąć 4,27 biliona dolarów, a Indie 4,06 biliona dolarów. Pierwsze trzy miejsca zajmują Stany Zjednoczone, Chiny i Niemcy.

W 2027 roku prognozowany PKB Indii ma wzrosnąć do 4,52 biliona dolarów, co da im czwarte miejsce w zestawieniu. Wielka Brytania z wynikiem 4,49 biliona dolarów znajdzie się na piątej pozycji, a Japonia, której PKB ma wynieść 4,47 biliona dolarów, spadnie na szóste miejsce.

Indie mają rosnąć szybciej niż Japonia

MFW podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Indii na rok fiskalny 2026/2027 o 0,6 punktu procentowego, do 7 procent. Na kolejny rok fiskalny fundusz również prognozuje wzrost na poziomie 7 procent.

Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MFW Krishna Srinivasan ocenił w Bangkoku, że Indie weszły w obecny szok związany z cenami energii z bardzo mocnymi fundamentami gospodarczymi. Wskazał między innymi na silny wzrost, dyscyplinę fiskalną i wysokie rezerwy, które pomagają krajowi radzić sobie z zawirowaniami.

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Słabszy jen obniża pozycję Japonii w rankingu

Spadek Japonii na szóste miejsce oznaczałby dalsze osłabienie jej pozycji w zestawieniu największych gospodarek świata pod względem nominalnego PKB. W 2023 roku kraj stracił trzecią pozycję na rzecz Niemiec.

Na wartość japońskiej gospodarki wyrażoną w dolarach wpływa między innymi osłabienie jena. Japońska waluta spadła do najniższego poziomu wobec dolara od 40 lat, co dodatkowo zwiększa koszty importu. Na gospodarce ciążą także wzrost cen energii, inflacja oraz starzenie się społeczeństwa.

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Srinivasan zwrócił również uwagę, że Japonia korzysta z boomu inwestycyjnego związanego ze sztuczną inteligencją, jednak w mniejszym stopniu niż niektórzy jej regionalni sąsiedzi.