Nagły zwrot w polityce handlowej. Trump podpisał rozporządzenie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie znoszące dodatkowe, 25-procentowe cła na produkty z Indii, wprowadzone w ubiegłym roku w związku z importem rosyjskiej ropy. Decyzja jest następstwem nowej umowy handlowej oraz deklaracji władz w Nowym Delhi o rezygnacji z zakupów surowca z Rosji.

"Indie zobowiązały się do zaprzestania bezpośredniego lub pośredniego importu ropy naftowej pochodzącej z Federacji Rosyjskiej, oświadczyły, że będą kupować amerykańskie produkty energetyczne od Stanów Zjednoczonych i niedawno zobowiązały się do zawarcia ze Stanami Zjednoczonymi umowy ramowej w sprawie rozszerzenia współpracy obronnej w ciągu najbliższych 10 lat" - napisał Trump w zawartym w dekrecie uzasadnieniu decyzji.

Podpisany dokument wycofuje dodatkowe 25 proc. cła na towary z Indii, które Trump nałożył w sierpniu ub.r. Według Bloomberga, od tego czasu Indie znacząco ograniczyły import surowca z Rosji. W sobotę prezydent twierdził natomiast, że zgodziły się sprowadzać ropę z Wenezueli, by zastąpić dostawy z Iranu. Redukcja taryfy to również efekt zawartych przez oba kraje ram porozumienia handlowego, które prezydent USA ogłosił jeszcze w poniedziałek. Według nowych warunków, cła na towary z Indii zmaleją z 50 do 18 proc., zaś Indie mają znieść własne cła w szeregu kategorii do zera. Władze zobowiązały się też do zakupu 500 mld dol. produktów z USA, w tym ropy naftowej i gazu. Indie były dotąd jedyną spośród największych gospodarek świata, które nie wynegocjowały z administracją Trumpa porozumienia handlowego. Do ogłoszenia dochodzi po tym, gdy w ubiegłym tygodniu zakończyły się wieloletnie negocjacje na temat umowy handlowej Indii z UE.

Autorka/Autor: jjs/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Maja Piotrowska

