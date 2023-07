Kuchnia indyjska bez kluczowego składnika. Brakuje go nawet w restauracjach

Fale upałów i ulewne deszcze doprowadziły do drastycznego wzrostu cen i poważnego niedoboru pomidorów w Indiach. Warzywo to stało się tak niedostępne, że zaczyna brakować go nawet w restauracjach. Tymczasem pomidor jest jednym z kluczowych składników kuchni indyjskiej - bez niego nie da się przyrządzić wielu najpopularniejszych potraw.

Wszystko przez ekstremalne warunki pogodowe, które nawiedzają tę część świata. Od kilku tygodni Indie zmagają się z falą upałów , a temperatury miejscami sięgają powyżej 40 stopni. Sytuację dodatkowo pogorszyły monsunowe deszcze, które w północno-wschodnich regionach przyniosły ze sobą niszczycielskie powodzie . Doprowadziło to do poważnych niedoborów wrażliwych na pogodę pomidorów oraz gwałtownego wzrostu ich ceny.

Brakuje pomidorów w Indiach

Sytuacja ta sprawiła, że dla milionów indyjskich rodzin pomidor stał się nagle trudno osiągalnym luksusem. Tymczasem warzywa te stanowią jedną z podstaw kuchni indyjskiej, bez której nie da się ugotować wielu najpopularniejszych potraw. - Pomidory są nieodłączną częścią naszej wegetariańskiej diety, ale przez ostatnie dni martwię się o to, co ugotuję, bo są takie drogie - powiedziała w rozmowie z CNN Asha, gospodyni z Delhi. Przyznała, że ma siedmioosobową rodzinę, a warzywa tego używała dotychczas do niemal każdego posiłku, który przygotowywała. - Ceny pomidorów bardzo na nas wpływają, to niewiarygodne - podkreśliła.