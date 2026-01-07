Logo TVN24
Ze świata

"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników

shutterstock_1568400772
Indyjscy rolnicy coraz częściej stawiają na klitorię ternateńską, znaną jako groszek motylkowy (butterfly pea). Intensywnie niebieski kwiat jest wykorzystywany do herbat i naturalnych barwników. "Magiczna" roślina zmienia lokalne gospodarstwa w dochodowe przedsięwzięcia i przyciąga przedsiębiorców mimo barier regulacyjnych na Zachodzie - opisuje portal stacji BBC.

- Jeszcze kilka lat temu groszek motylkowy był w mojej wiosce po prostu kolejną rośliną pnącą - mówi w rozmowie z BBC Nilam Brahma z Anthaigwlao w stanie Assam.

Gdy usłyszała, że kobiety z okolicy zarabiają na suszonych kwiatach, dołączyła do nich. - Rezultaty zaskoczyły nawet mnie. Kiedy po raz pierwszy zarobiłam 50 dolarów ze sprzedaży suszu, poczułam szok. To sprawiło, że uwierzyłam, iż mogę kontrolować własną przyszłość - dodaje Brahma.

Eksperyment szybko przerodził się w mały biznes. - Złożyłam wniosek o niewielką pożyczkę i zainwestowałam w suszarnie solarne. Dzięki nim szybciej suszę kwiaty, zachowuję ich kolor i spełniam standardy jakości wymagane przez kupujących - wyjaśnia.

Groszek motylkowy - butterfly pea - rośnie dziko w wielu miejscach w Indiach
Źródło: Shutterstock

Globalny popyt i bariery regulacyjne

Dotychczas liderami upraw i konsumpcji klitorii były Tajlandia i Indonezja, jednak rosnący światowy popyt przyciąga przedsiębiorców z Indii. - Globalne zapotrzebowanie na naturalne barwniki eksploduje - tłumaczy Varshika Reddy, założycielka firmy eksportującej naturalne barwniki i dodatki.

Za tym trendem stoi apetyt konsumentów na naturalne składniki oraz zaostrzenie przepisów w USA i Europie wobec syntetycznych barwników spożywczych.

W 2021 roku amerykańska FDA dopuściła groszek motylkowy jako dodatek do żywności, jednak rok później europejski urząd ds. bezpieczeństwa żywności zgłosił zastrzeżenia. W UE i Wielkiej Brytanii kwiat pozostaje "nową żywnością", wymagającą dodatkowych zezwoleń.

"Brakuje ustrukturyzowanej świadomości rynkowej"

- Ta uprawa wciąż jest postrzegana jako przydomowa roślina ozdobna lub lecznicza, a nie towar komercyjny - ocenia Reddy.

Dodaje też: - Brakuje ustrukturyzowanej świadomości rynkowej, klasyfikacji rządowej i standardowych cen, co sprawia, że rolnicy nie są pewni zwrotu.

Jej firma współpracuje z rzeszą rolników, w tym z wieloma kobietami. - Zawarliśmy umowy i zapewniamy kompleksowe wsparcie agronomiczne, od najlepszych praktyk uprawowych po zarządzanie nawadnianiem - tłumaczy Reddy.

jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tak Polacy oceniają życie na wsi
Z kraju
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Parlament Europejski zaostrza warunki handlu z Mercosurem
Air India
Pilot wyprowadzony z samolotu pod wpływem alkoholu

Budowa marki i proces produkcji suszu

Potencjał dostrzegł też Nitesh Singh spod Delhi. - Gdy zaparzasz kwiat w gorącej wodzie, napar robi się niebieski, a po dodaniu cytryny zmienia kolor na fioletowy. To było magiczne - zachwyca się Singh.

W 2018 roku założył markę niebieskiej herbaty opartej na indyjskiej klitorii, choć początki były trudne. - Na początku musieliśmy importować, bo nie mogliśmy znaleźć w Indiach kwiatów dobrej jakości. Potrzebowaliśmy więcej pigmentu i płatków, by po suszeniu zachować kolor - wyjaśnia.

Przez siedem lat Singh pracował z rolnikami nad jakością i skalą. Dziś współpracuje z 600 producentami.

- Szkolenia i kontrola jakości to największe wyzwania - mówi.

Dodaje, że kluczowe jest zrywanie kwiatów, wykonywane głównie przez kobiety. - Ich dłonie są delikatniejsze i intuicyjnie wiedzą, jak zrywać kwiaty, nie uszkadzając roślin - twierdzi.

Z kolei po zbiorach decydujące znaczenie ma suszenie. - Kontrola temperatury jest niezwykle ważna. Jeden błąd i tracisz wartość - podkreśla Singh.

I dodaje: - Stosujemy bardzo łagodne temperatury przez dłuższy czas. Zbyt wysoka temperatura spala kwiat i odbiera mu właściwości lecznicze oraz kolor.

Potencjalne korzyści zdrowotne

Poza kolorem pojawiają się przesłanki o właściwościach zdrowotnych niebieskiej herbaty, choć badań jest niewiele. - Gdy zaczęliśmy przegląd literatury, okazało się, że niemal nie ma badań nad klitorią, mimo jej silnych właściwości funkcjonalnych. Większość dotyczyła szczurów i myszy - mówi V. Supriya z uczelni w Chennai.

W niewielkim badaniu osób w stanie przedcukrzycowym zauważyła lepszą kontrolę cukru u pijących herbatę z klitorii. - Skoro pojawiają się dowody z badań na ludziach, jej popularność może znacząco wzrosnąć - zaznacza V. Supriya.

Nowa wspólnota rolników

Dla Pushpala Biswasa z Bengalu Zachodniego nowa uprawa była przełomem. - Uprawiałem ryż i warzywa, ale często nie mogłem sprzedać plonów i ponosiłem straty - mówi.

Dzięki klitorii sytuacja się zmieniła. - To łatwa w uprawie roślina. Dzięki metodom naukowym zwiększyłem produkcję z 50 do 80 kilogramów. Wziąłem w dzierżawę więcej ziemi, a moje dochody rosły - opisuje Biswas.

Dodaje następnie: - W ostatnich latach dołączyło do nas wielu ludzi z okolicznych wiosek. To już nie tylko rolnictwo. To sieć, wspólnota, rodzina biznesowa.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Indie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica