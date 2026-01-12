Logo TVN24
Ze świata

"Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę"

Merz i Modi
Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
To sygnał politycznej zmiany. Pierwsza duża podróż gospodarcza kanclerza Friedricha Merza nie prowadzi nie do Chin, ale do Indii, które są dziś "rynkiem nadziei" - podkreśla dziennik ekonomiczny "Handelsblatt". Dodaje, że może to być dla Niemiec wymagający partner.

Według gazety rozpoczęta w poniedziałek dwudniowa wizyta Merza w Indiach pokazuje, jak pilnie Niemcy potrzebują nowych partnerów gospodarczych i strategicznych.

"Czasy, w których niemieccy kanclerze podróżowali z delegacjami gospodarczymi do Chin i stawiali na stabilny wzrost, minęły. Rząd federalny musi postawić na dywersyfikację, a Indie są teraz logicznym pierwszym celem" - podkreślił dziennik.

"Dzieją się rzeczy niebywałe". Oto "świat posteuropejski"
"Dzieją się rzeczy niebywałe". Oto "świat posteuropejski"

Indie "stanowią ogromną szansę"

Jak zaznaczył, Indie, jako najszybciej rozwijająca się duża gospodarka, są kluczowym graczem w regionie Indo-Pacyfiku i potęgą, która pewnie pozycjonuje się w nowym porządku światowym. "Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę: jako rynek zbytu, miejsce produkcji oraz przeciwwaga dla nadmiernej zależności od Chin" - wskazał "Handelsblatt".

Zwrócił uwagę, że podobnie jak Europa, Indie muszą zmierzyć się z faktem, że Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone nie grają już według tych samych zasad. W ocenie gazety sytuacja geopolityczna zbliża do siebie Indie i Europę.

Rząd Indii szykuje regulacje w sprawie smartfonów. "To niemożliwe"

Rząd Indii szykuje regulacje w sprawie smartfonów. "To niemożliwe"

Tech
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników

"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników

"Kraj ten nadal ściśle współpracuje z Rosją"

"Handelsblatt" uważa jednak, że Indie będą dla Niemiec i kanclerza Merza niełatwym partnerem. "Premier Narendra Modi realizuje przede wszystkim program, który jest korzystny dla Indii. W kwestiach bezpieczeństwa kraj ten nadal ściśle współpracuje z Rosją, od której nadal importuje gaz i ropę. Kto negocjuje z Delhi, negocjuje więc z państwem, które bardzo dobrze zna swoje interesy" - zaznaczył dziennik.

Jednak już teraz podróż Merza stanowi punkt zwrotny, ponieważ pokazuje początek nowej niemieckiej polityki gospodarczej, która musi uwzględniać świat, w którym rynki i wpływy są na nowo rozdzielane - podkreśliła niemiecka gazeta.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

IndieNiemcyFriedrich MerzNarendra Modi
