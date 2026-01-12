Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!" Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według gazety rozpoczęta w poniedziałek dwudniowa wizyta Merza w Indiach pokazuje, jak pilnie Niemcy potrzebują nowych partnerów gospodarczych i strategicznych.

"Czasy, w których niemieccy kanclerze podróżowali z delegacjami gospodarczymi do Chin i stawiali na stabilny wzrost, minęły. Rząd federalny musi postawić na dywersyfikację, a Indie są teraz logicznym pierwszym celem" - podkreślił dziennik.

Indie "stanowią ogromną szansę"

Jak zaznaczył, Indie, jako najszybciej rozwijająca się duża gospodarka, są kluczowym graczem w regionie Indo-Pacyfiku i potęgą, która pewnie pozycjonuje się w nowym porządku światowym. "Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę: jako rynek zbytu, miejsce produkcji oraz przeciwwaga dla nadmiernej zależności od Chin" - wskazał "Handelsblatt".

Zwrócił uwagę, że podobnie jak Europa, Indie muszą zmierzyć się z faktem, że Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone nie grają już według tych samych zasad. W ocenie gazety sytuacja geopolityczna zbliża do siebie Indie i Europę.

"Kraj ten nadal ściśle współpracuje z Rosją"

"Handelsblatt" uważa jednak, że Indie będą dla Niemiec i kanclerza Merza niełatwym partnerem. "Premier Narendra Modi realizuje przede wszystkim program, który jest korzystny dla Indii. W kwestiach bezpieczeństwa kraj ten nadal ściśle współpracuje z Rosją, od której nadal importuje gaz i ropę. Kto negocjuje z Delhi, negocjuje więc z państwem, które bardzo dobrze zna swoje interesy" - zaznaczył dziennik.

Jednak już teraz podróż Merza stanowi punkt zwrotny, ponieważ pokazuje początek nowej niemieckiej polityki gospodarczej, która musi uwzględniać świat, w którym rynki i wpływy są na nowo rozdzielane - podkreśliła niemiecka gazeta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD