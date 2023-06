Import ropy z Rosji. Nowe dane

Łączny import ropy naftowej i produktów ropopochodnych z Rosji do Unii Europejskiej w marcu 2023 roku spadł do 1,4 miliona ton (Mt) w porównaniu ze średnią miesięczną wartością 15,2 miliona ton w ciągu trzech lat od 2019 do 2022 roku. To spadek o 90 procent - podał Eurostat.