Gigant meblowy zamyka duże sklepy. "Stawiamy na mniejszy format"

Jak poinformowała firma w oficjalnym oświadczeniu, 2 lutego 2026 roku zakończona zostanie działalność placówek w siedmiu miastach (Szanghaj, Kanton, Nantong, Xuzhou, Harbin, Ningbo i Tiencin). W ciągu najbliższych dwóch lat gigant planuje jednak otwarcie kilkunastu sklepów o mniejszym formacie, m.in. w Pekinie oraz Shenzhen.

Stawiają na mniejszy format

Agencja Bloomberg podkreśla, że po planowanych zamknięciach Ikea nadal będzie prowadzić w Chinach 34 sklepy stacjonarne. Istotnym elementem strategii wielokanałowej jest sprzedaż w internecie, w tym na platformach zewnętrznych (JD.com oraz Tmall należącej do grupy Alibaba). To ma zapewnić dotarcie do ponad miliarda konsumentów na tym rynku.

Decyzja o restrukturyzacji - przejście z ekspansji terytorialnej na model zorientowany na efektywność, cyfryzację i wielokanałowość - zapadła w obliczu słabnącego popytu na meble Ikea.

"To wynik trwającego w Chinach kryzysu na rynku nieruchomości, który ograniczył zakupy nowych mieszkań. Jednocześnie tańsze marki internetowe systematycznie odbierają szwedzkiej sieci udział w tamtejszym rynku" - pisze Bloomberg.

Przejście na mniejsze formaty sklepów jest zgodne z globalną strategią giganta meblowego, która zakłada przybliżanie punktów sprzedaży do klientów oraz przyspieszanie procesów dostawy.

