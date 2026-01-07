Logo TVN24
Biznes
Gospodarka Chin

Gigant meblowy zamyka duże sklepy. "Stawiamy na mniejszy format"

Prof. Joanna Tyrowicz (RPP) o inflacji w Polsce: próbuję patrzeć na proces a nie patrzeć na jedną liczbę
Ikea zamknie siedem wielkopowierzchniowych sklepów w Chinach, zmieniając kierunek rozwoju na mniejsze punkty sprzedaży. Szwedzki producent mebli i akcesoriów domowych zmaga się z przedłużającym się kryzysem na tamtejszym rynku nieruchomości oraz rosnącą konkurencją ze strony lokalnych rywali.

Jak poinformowała firma w oficjalnym oświadczeniu, 2 lutego 2026 roku zakończona zostanie działalność placówek w siedmiu miastach (Szanghaj, Kanton, Nantong, Xuzhou, Harbin, Ningbo i Tiencin). W ciągu najbliższych dwóch lat gigant planuje jednak otwarcie kilkunastu sklepów o mniejszym formacie, m.in. w Pekinie oraz Shenzhen.

Stawiają na mniejszy format

Agencja Bloomberg podkreśla, że po planowanych zamknięciach Ikea nadal będzie prowadzić w Chinach 34 sklepy stacjonarne. Istotnym elementem strategii wielokanałowej jest sprzedaż w internecie, w tym na platformach zewnętrznych (JD.com oraz Tmall należącej do grupy Alibaba). To ma zapewnić dotarcie do ponad miliarda konsumentów na tym rynku.

Decyzja o restrukturyzacji - przejście z ekspansji terytorialnej na model zorientowany na efektywność, cyfryzację i wielokanałowość - zapadła w obliczu słabnącego popytu na meble Ikea.

"To wynik trwającego w Chinach kryzysu na rynku nieruchomości, który ograniczył zakupy nowych mieszkań. Jednocześnie tańsze marki internetowe systematycznie odbierają szwedzkiej sieci udział w tamtejszym rynku" - pisze Bloomberg.

Przejście na mniejsze formaty sklepów jest zgodne z globalną strategią giganta meblowego, która zakłada przybliżanie punktów sprzedaży do klientów oraz przyspieszanie procesów dostawy.

Autorka/Autor: fig/ToL

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Temat: Gospodarka Chin

IKEAChiny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica