Przez blokadę na Morzu Czerwonym może zabraknąć towarów w dużej sieci

Od początku konfliktu między Izraelem i Hamasem w strefie Gazy swoje działania w regionie zwiększyli bojownicy Huti w Jemenie. Wspierani przez Iran rebelianci używają dronów i rakiet do atakowania statków zagranicznych przewożących towary przez Cieśninę Bab al-Mandab i Kanał Sueski. Zmusiło to wiele firm do zmiany trasy na tę wokół Przylądka Dobrej Nadziei w Afryce, co wydłużyła podróż o kilka dni.