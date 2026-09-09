Ze świata IKEA w kampanii skrajnej prawicy. Jest decyzja TSUE Oprac. Alicja Skiba |

Reakcje światowych mediów na zwycięstwo AfD Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Unijny sąd orzekł, że IKEA miała prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich znaków towarowych, w tym grafik i logotypów, przez Vlaams Belang (po polsku "Interes Flamandzki" - red.), stronnictwo opowiadające się za niepodległym państwem flamandzkim. Według TSUE użycie przez partię oznaczeń szwedzkiej sieci w celu przedstawienia postulatów dotyczących polityki udzielania azylu uchodźcom i imigracji mogło "powodować znaczną szkodę dla reputacji firmy".

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Kampania prawicowej partii

W materiałach opublikowanych w 2022 r. Vlaams Blenag wzywała do niemal całkowitego wstrzymania imigracji oraz ograniczenia budowy meczetów. Na jednej z grafik widniały postacie wzorowane na rysunkowych bohaterach z instrukcji IKEI - jedna z nich trzymała flagę z lwem - symbolem Flandrii - a druga tarczę w charakterystycznych dla szwedzkiej spółki niebiesko-żółtych barwach. Ilustrację zatytułowano "Plan IKEA", a jako podtytuł widniał slogan "imigracja naprawdę może wyglądać inaczej".

Po tym, jak IKEA wszczęła postępowanie przeciwko partii, przedstawiciele ugrupowania argumentowali, że wolność wypowiedzi powinna mieć pierwszeństwo przed prawami do marki sieci meblarskiej.

Uzasadnienie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zgodził się jednak z tym tłumaczeniem. We wtorek orzekł, że spółka może kontynuować postępowanie sądowe przeciwko Vrijheidsfonds, stowarzyszeniu stojącemu za flamandzką partią.

W oświadczeniu TSUE uzasadnił, że "nie wydaje się, aby wykorzystanie znaków towarowych Ikea wyłącznie w celu czerpania korzyści z ich renomy w celu wzmocnienia przekazu politycznego i zwiększenia jego zasięgu miało pierwszeństwo nad prawami i interesami właściciela tych znaków towarowych".

#ECJ: The proprietor of a reputed trade mark may oppose its use by a political party if the latter fails to show that its freedom of expression takes precedence over the proprietor’s rights #IKEA 👉 https://t.co/u1Zj12Eif3 — EU Court of Justice (@EUCourtPress) September 8, 2026 Rozwiń

Jak zaznaczył, ostateczna decyzja w sprawie sporu może zostać podjęta dopiero w ramach dalszego postępowania przed sądem belgijskim.

Partia Vlaams Belang poinformowała, że zapoznała się z wyrokiem i że "dokładnie przeanalizuje jego zakres w kontekście dalszego postępowania sądowego".