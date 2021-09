Kamery w toaletach w centrum dystrybucyjnym. IKEA wszczęła śledztwo

Kamery w toaletach centrum dystrybucyjnym IKEA w Peterborough

IKEA: kamery zostaną usunięte z toalet w pierwszej kolejności

Gazeta dodała, że kilku pracowników było niezadowolonych z takiego wyjaśnienia. Jeden miał powiedzieć: - Nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszałem. Walczę o to, żeby to zrozumieć. Jak ktoś mógł pomyśleć, że to było do przyjęcia? Musiało być tysiące ludzi, których prywatność mogła zostać naruszona w tych toaletach".