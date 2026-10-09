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Ze świata

Huragan Isaias może sparaliżować rafinerie w USA. Rosną obawy o ropę

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Huragan Isaias, Meksyk
Wzburzone fale w Pensacoli na Florydzie przed nadejściem huraganu Isaias
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Lorenzo Hernández
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Zmierzający ku Zatoce Meksykańskiej huragan Isaias może sparaliżować tamtejsze rafinerie - przekazała stacja CNN. Ma wydarzyć się to w momencie, gdy światowy system energetyczny znajduje się na granicy wytrzymałości.

Amerykańskie rafinerie pracują na najwyższych obrotach, by zrekompensować braki spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie, a krajowe rezerwy strategiczne ropy naftowej spadły do najniższego poziomu od 1982 roku. Dlatego uderzenie huraganu Isaias może nastąpić "w najgorszym od 25 lat momencie" - ocenił w rozmowie z CNN analityk Robert Yawger.

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Huragan Isaias ma uderzyć w rafinerie

Rzeczywisty wpływ huraganu będzie zależał od jego trasy i siły. Według obecnych prognoz żywioł uderzy na wschód od Nowego Orleanu, dzięki czemu ominie to kluczowe zagłębie rafineryjne i nie wyrządzi poważnych szkód w najważniejszej infrastrukturze energetycznej. Wielkie koncerny naftowe, takie jak Shell, Chevron i BP, profilaktycznie ewakuowały z platform wiertniczych w Zatoce Meksykańskiej część personelu i ograniczyły wydobycie.

Prognozowana trasa przejścia huraganu Isaias
Prognozowana trasa przejścia huraganu Isaias
Źródło zdjęcia: NHC/NOAA

Według Andy'ego Lipowa, prezesa firmy naftowej Lipow Oil Associates, rafinerie położone na prognozowanej trasie huraganu odpowiadają za 14 proc. mocy przerobowych amerykańskiego sektora rafineryjnego. Lipow przewiduje, że co najmniej część zakładów będzie musiała zmniejszyć tempo przerobu ropy na benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze.

Rezerwy najmniejsze od 1982 roku

W systemie nie ma żadnych rezerw, które pozwoliłyby zrekompensować utratę mocy przerobowych - zauważyła stacja CNN. Zapasy destylatów - obejmujące głównie olej napędowy - osiągnęły najniższy poziom od czasu rozpoczęcia monitorowania danych na początku lat 80.

Co więcej, w celu złagodzenia szoku energetycznego w ostatnim czasie USA intensywnie korzystały ze strategicznych rezerw ropy i obecnie dysponują zapasem około 280 mln baryłek. To najmniej od 1982 roku - podkreśliło CNN.

Źródło: PAP
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Tagi:
huraganRopa naftowaUSAMeksyk
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