Ze świata Huawei winny w USA. "Żadna firma nie stoi ponad prawem" Oprac. Natalia Kieszek |

Xi Jinping: Chiny witają amerykańskie spółki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Żadna osoba ani żadna firma nie stoi ponad prawem" - oświadczył prokurator generalny USA Todd Blanche. "Przez dziesięciolecia Huawei i trzy jej spółki zależne prowadziły działalność w Stanach Zjednoczonych, opierając ją na kłamstwach i kradzieży" - dodał.

Ława przysięgłych sądu federalnego w Nowym Jorku uznała firmę winną m.in. oszustwa bankowego, zmowy w celu naruszenia amerykańskich sankcji oraz zmowy w celu kradzieży tajemnic handlowych amerykańskich firm technologicznych. Zarzuty dotyczyły Huawei i trzech powiązanych z nią podmiotów.

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Zarzuty wobec Huawei

Podczas trwającego dwa miesiące procesu, prokuratorzy oskarżali firmę Huawei o kłamstwa, oszustwa i kradzieże w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

We wtorek przysięgli uniewinnili koncern od najpoważniejszego zarzutu dotyczącego udziału w zmowie mającej na celu prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej. Huawei uniewinniono także od zarzutu udziału w zmowie mającej na celu utrudnianie działalności wymiaru sprawiedliwości.

Prawnik reprezentujący Huawei, Brian Heberlig zarzucał prokuratorom podczas mowy końcowej "wybieranie pojedynczych, niepowiązanych ze sobą incydentów" w celu uzasadnienia twierdzenia o istnieniu dwudziestoletniej zmowy. Powiedział, że Huawei odniosło sukces dzięki "ciężkiej pracy, innowacyjności oraz inwestycjom w badania i rozwój".

Huawei poinformowało w oświadczeniu, że zarzuty nie mają podstaw prawnych i zapowiedziało, że podejmie "wszelkie niezbędne działania prawne w celu obrony swoich praw i interesów". Firma, która zatrudnia ponad 200 tys. pracowników i prowadzi działalność w około 170 krajach, planuje złożyć apelację.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

Reuters przypomniał, że władze USA od lat prowadzą działania przeciwko chińskiej spółce. Ich zdaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Postępowanie karne rozpoczęło się w 2018 roku, a rok później Waszyngton umieścił Huawei na czarnej liście handlowej i ograniczył firmie dostęp do amerykańskich technologii.

Nie jest jeszcze jasne, jakie kary zostaną nałożone na koncern, gdy 14 września 2027 r. sędzia ogłosi wyrok w tej sprawie.

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"Firmie grożą sankcje finansowe oraz możliwość objęcia nadzorem na mocy orzeczenia sądu. Wszelkie nowe kary nałożone na Huawei, która już podlega sankcjom, prawdopodobnie okażą się niewielkie w porównaniu z ciosem wizerunkowym wynikającym z wyroku skazującego. Mogą również wywołać gniewną reakcję Pekinu, być może obejmującą groźby podjęcia działań odwetowych w przyszłości" - podkreślił dziennik "Wall Street Journal".