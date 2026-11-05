Ze świata Holenderski przewoźnik planuje wielkie cięcia. Potrzebuje miliarda euro Oprac. Jan Sowa |

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: kamilpetran/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Plan restrukturyzacji zakłada przede wszystkim dobrowolne odejścia pracowników oraz nieobsadzanie zwalnianych stanowisk. KLM zamierza też ograniczyć zatrudnienie poprzez outsourcing części usług, cyfryzację obsługi klienta i reorganizację pracy.

Dobrowolne odejścia i outsourcing

Zmiany mają objąć między innymi obsługę naziemną KLM Cityhopper oraz część operacji związanych z bagażem. Przewoźnik chce również ograniczyć działalność serwisową dotyczącą samolotów, z których już nie korzysta. Rozważane jest ponadto wydłużenie czasu pracy personelu pokładowego.

Prezeska KLM Marjan Rintel ostrzegła, że dalsze funkcjonowanie przewoźnika nie jest przesądzone. Firma potrzebuje dodatkowego miliarda euro na inwestycje we flotę. Jednocześnie rezygnuje z zakupu nowych samolotów Airbusa.

Lotnisko Schiphol, Amsterdam, Holandia Źródło zdjęcia: Shutterstock

Związki zawodowe krytykują plany KLM

Plany KLM spotkały się z krytyką największych holenderskich związków zawodowych CNV i FNV. Związek De Unie ocenił je bardziej pozytywnie, zwracając uwagę, że zarząd nie zapowiada przymusowych zwolnień.

KLM chce rozmawiać ze związkami zawodowymi o zwiększeniu produktywności, szczególnie w 2028 roku.