Takich zysków nie mieli od ponad stu lat. Wszystko przez rosnące ceny surowców

Kontrowersje

BBC zauważa natomiast, że to największe zyski od początku istnienia koncernu, czyli od 115 lat. Wiadomość o tak wysokich zarobkach wywołała oburzenie u brytyjskiej opinii publicznej. Irytację społeczeństwa zwiększa to, że naftowy gigant zapłaci relatywnie niski, w stosunku do tak wysokich wyników finansowych, podatek od nadmiarowych zysków związanych ze wzrostem cen surowców.

Jak pisze BBC, wcześniej zarząd koncernu wzmagał się przed zapłaceniem daniny, tłumacząc, że pozwolą mu na to inwestycyjne ulgi podatkowe . Ostatecznie Shell zapłacił jednak w 2022 r. w Wielkiej Brytanii 134 mln dolarów podatku. Koncern prognozuje, że w 2023 r. będzie to ponad 500 mln dolarów.

Brytyjski nadawca wyjaśnia, że choć wydaje się, że to niewiele w stosunku do olbrzymich zysków koncernu, to ma to swoje pewne uzasadnienie. Shell uzyskuje tylko około 5 proc. swoich przychodów w Wielkiej Brytanii. Reszta pochodzi z innych państw i jest właśnie w nich opodatkowania.