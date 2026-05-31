Amsterdam bije turystyczny rekord, choć nie chciał Oprac. Filip Czekała |

Amsterdam od lat stara się ograniczyć masową turystykę. Zakazano budowy nowych hoteli, palenia marihuany w centrum oraz wprowadzono wysoką opłatę turystyczną. To jednak nie pomogło - liczba noclegów ponownie przekroczyła ustalony przez miasto pułap.

Jak podał portal NH Nieuws, liczba turystycznych noclegów w stolicy Holandii przekroczyła 23 miliony i przekroczyła miejski limit, ustalony na 20 milionów. Magistrat przewiduje, że wzrost będzie się utrzymywał do 2028 roku, choć w wolniejszym tempie niż w latach 2015-2019.

Odpowiedzialny za sprawę wiceburmistrz ds. turystyki Sofyan Mbarki ocenił, że spowolnienie wzrostu jest efektem dotychczasowej polityki, ale przyznał, że miasto nadal musi strukturalnie ograniczać liczbę odwiedzających.

Gmina pozwana

W związku z ciągłym przekraczaniem limitu grupa mieszkańców Amsterdamu pozwała gminę do sądu. To ta sama grupa, która wcześniej doprowadziła do ustanowienia granicy 20 milionów noclegów rocznie. Inicjatorzy pozwu chcą m.in. dalszego podwyższenia podatku turystycznego, który już teraz należy do najwyższych w Europie.

Mbarki zapowiedział jednak wcześniej, że miasto nie planuje kolejnej podwyżki i będzie stawiać na inne środki ograniczające turystykę.

