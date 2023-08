Opóźnienie z powodu pijanego stewarda. Pasażerowie otrzymali odszkodowanie

Linie lotnicze Ryanair wypłaciły po 400 euro pasażerom lotu z Eindhoven do Alicante w Hiszpanii z powodu opóźnienia spowodowanego przez pijanego stewarda - informuje we wtorek portal RTL Nieuws.

Pijany steward

Ponieważ trzeba było znaleźć zastępstwo dla nietrzeźwego członka załogi samolot przyleciał do Alicante 3,5 godziny później niż planowano. 26 pasażerów wystąpiło do irlandzkiego przewoźnika o odszkodowanie i jak informuje RTL Nieuws, zostało im ono wypłacone.

Opóźniony lot. Prawa pasażera

W przypadku przybycia do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem pasażerowi przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, chyba że lot został odwołany lub opóźniony z powodu nadzwyczajnych okoliczności.