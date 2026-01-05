Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy

Schiphol, jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk w Europie, od piątku zmuszone jest do odwoływania setek lotów z powodu warunków pogodowych.
Lotnisko działa w ograniczonym zakresie z powodu śniegu, lodu i silnego wiatru. W kolejnych dniach problemy mają się utrzymać; linie lotnicze zapowiadają dalsze odwołania połączeń.
Uderzenie zimy w Holandii
Holenderski instytut meteorologiczny KNMI przedłużył ostrzeżenie co najmniej do wtorku, a prognozy wskazują, że opady mogą utrzymać się jeszcze dłużej.
Największe problemy występują w transporcie publicznym. Na kolei dochodzi do licznych opóźnień i anulowania połączeń, ponieważ oblodzone zwrotnice ulegają awariom mimo stosowania systemów grzewczych. W Brabancji Północnej przewoźnicy autobusowi Arriva i Hermes całkowicie zawiesili kursy, uznając warunki drogowe za zbyt niebezpieczne.
Intensywne opady przyniosły lokalnie do 5 centymetrów śniegu. Na zachodnim wybrzeżu temperatura jest nieco wyższa, jednak tam również występują krótkotrwałe, zimowe opady. Śliskie drogi doprowadziły do wielu wypadków – samochody wpadały do rowów m.in. w Oss, Berkhout i Weesp.
Autorka/Autor: /ams
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA/PAP