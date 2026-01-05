Logo TVN24
Ze świata

Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy

Schiphol Airport
Lotnisko Schiphol w Amsterdamie. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archiwum
Lotnisko Schiphol w Amsterdamie odwołało w poniedziałek rano 450 lotów z powodu śniegu i oblodzenia. Jak podaje holenderska agencja informacyjna ANP powołując się na informacje lotniska, liczba ta ma wzrosnąć w ciągu dnia.

Schiphol, jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk w Europie, od piątku zmuszone jest do odwoływania setek lotów z powodu warunków pogodowych. 

Schiphol Airport
Schiphol Airport
Źródło: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA/PAP

Lotnisko działa w ograniczonym zakresie z powodu śniegu, lodu i silnego wiatru. W kolejnych dniach problemy mają się utrzymać; linie lotnicze zapowiadają dalsze odwołania połączeń.

Schiphol Airport
Schiphol Airport
Źródło: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA/PAP
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk

Uderzenie zimy w Holandii

Holenderski instytut meteorologiczny KNMI przedłużył ostrzeżenie co najmniej do wtorku, a prognozy wskazują, że opady mogą utrzymać się jeszcze dłużej.

Największe problemy występują w transporcie publicznym. Na kolei dochodzi do licznych opóźnień i anulowania połączeń, ponieważ oblodzone zwrotnice ulegają awariom mimo stosowania systemów grzewczych. W Brabancji Północnej przewoźnicy autobusowi Arriva i Hermes całkowicie zawiesili kursy, uznając warunki drogowe za zbyt niebezpieczne.

Schiphol Airport
Schiphol Airport
Źródło: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA/PAP

Intensywne opady przyniosły lokalnie do 5 centymetrów śniegu. Na zachodnim wybrzeżu temperatura jest nieco wyższa, jednak tam również występują krótkotrwałe, zimowe opady. Śliskie drogi doprowadziły do wielu wypadków – samochody wpadały do rowów m.in. w Oss, Berkhout i Weesp.

pc

pc
Autorka/Autor: /ams

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA/PAP

Holandialotniskopogoda
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica