Bankierzy-milionerzy. W Niemczech są ich setki, w Polsce zaledwie kilku

W ostatnich latach gwałtownie rośnie liczba europejskich bankierów, zarabiających co najmniej milion euro - informuje w niedzielę holenderski dziennik "Financieele Dagblad".

Wzrost liczby milionerów

Liczba bankierów zarabiających milion euro lub więcej wzrosła w ostatnich dwóch latach z 1383 w 2020 r. do 1957 pod koniec 2021 r., co stanowi wzrost o 42 proc. - podaje gazeta. To największy wzrost od 2010 roku, podkreśla "FD".