"Pierwsza na świecie żywa trumna". Są zainteresowani

Ekologiczna trumna z grzybni - to pomysł Boba Hendrikxa z Holandii. - To pierwsza na świecie żywa trumna. Dzięki niej nasze szczątki nie będą zanieczyszczać gleby, tylko ją nawozić - powiedział pomysłodawca. Choć produkcja ruszyła niedawno, to już są pierwsi zainteresowani.